La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anuló varias adjudicaciones del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) luego de constatar, entre otras presuntas irregularidades, que algunos proveedores presentaron documentación falsa y tenían vinculaciones entre sí durante los procesos de licitación para la adquisición de uniformes, mochilas y kits escolares.

En el caso de la licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0010, para la confección y adquisición de mochilas y kits escolares de los periodos 2025-2026 y 2026-2027, el órgano rector detectó anomalías en las evaluaciones técnicas y económicas, en el criterio de adjudicación y en el cumplimiento de principios esenciales como la igualdad, transparencia y libre competencia.

La DGCP detalló en la resolución RIC-0113-2025 que varios proveedores alteraron documentos, se registraron incongruencias en las visitas técnicas, incluyendo falta de videos y participación de peritos no designado, y deficiencias en la evaluación de garantías económicas. También se evidenciaron indicios de colusión y conflictos de interés entre adjudicatarios.

De 151 proveedores adjudicados, la DGCP anuló 18 contratos y ordenó la reevaluación de 25 oferentes mediante nuevas visitas técnicas a cargo de peritos calificados y con registro audiovisual obligatorio. Además, instruyó iniciar procedimientos sancionadores contra los proveedores que presentaron documentación falsa.

En la licitación pública nacional núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0008, para la confección y adquisición de poloshirts y pantalones escolares de fabricación nacional, también se verificaron adjudicaciones a empresas que presentaron documentación falsa y vínculos entre sí, confirmándose indicios de colusión. Según la resolución RIC-0114-2025, de 209 proveedores adjudicados se anularon 21 contratos y se ordenó reevaluar las ofertas de 64 empresas.

La DGCP cuestionó que el Comité de Compras del Inabie otorgara excepcionalidades tras la evaluación técnica definitiva sin justificación ni evidencias que sustentaran esas decisiones. Por ello, ordenó que las nuevas visitas técnicas sean realizadas por peritos sin conflictos de interés y documentadas con cámaras corporales.

Asimismo, recomendó aplicar medidas disciplinarias a los miembros del Comité de Compras y peritos responsables, y remitió ambos expedientes a la Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, PEPCA, ProCompetencia, DIGEIG y el Ministerio de Educación para las investigaciones correspondientes.

La DGCP reafirmó que estas acciones se enmarcan en su rol como garante de la transparencia y la legalidad en el sistema de compras públicas, destacando que las resoluciones íntegras RIC-0113-2025 y RIC-0114-2025 están disponibles en su portal institucional.