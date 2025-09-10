El director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, explicó este miércoles las razones que llevaron a la suspensión de oficio del procedimiento DIGESETT-CCC-CP-2025-0021, convocado por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

Pimentel aclaró que el proceso nunca llegó a adjudicarse ni a recibir ofertas, por lo que no se produjo ningún contrato ni desembolso de fondos.

“Ese proceso solamente se convocó, no llegó a recibir ofertas, ese proceso no se adjudicó, ahí no hay contrato, ahí no se dieron fondo, se convocó”, sostuvo.

Uno de los puntos cuestionados fue el precio de referencia de los pitos, fijado en aproximadamente RD$1,900 la unidad.

Sobre esto, el funcionario explicó que las instituciones públicas, al establecer un monto de referencia, deben hacerlo basadas en estudios previos que reflejen la realidad del mercado.

“Yo no sé si el valor de referencia es mucho o es poco. Yo no pude encontrar cómo ellos llegaron a ese monto. Y yo tengo que ver un estudio que me diga por qué llegaron a ese monto”, expresó.

Asimismo, Pimentel advirtió que no es correcto comparar el precio de los artículos establecidos en la licitación con los que aparecen en plataformas de venta en línea, ya que no siempre responden a las mismas condiciones técnicas.

“Eso no es posible tampoco. El que hizo ese ejercicio es un ejercicio de desinformación. Porque son las especificaciones técnicas que tenía ese pito, y esas eran deficientes. Para usted comparar pito con pito, usted tiene que tener las mismas especificaciones técnicas”, puntualizó.

El titular de la DGCP enfatizó que, para que un precio pueda servir de referencia, debe verificarse que coincida con las características técnicas exactas del producto licitado, tales como material, tamaño, nivel de decibeles y duración.

“Usted puede conseguir en cualquier plataforma desde un pito de un peso hasta uno de 10 mil pesos. Ahora, si usted me dice que tiene una especificación técnica clara y que en otro lugar aparece un producto idéntico, entonces esa sí es una información válida de referencia. Pero no comparar, comparar”, concluyó Pimentel.

SeNaSa en el ojo del huracán

Tras una solicitud de investigación por parte de un ciudadano, a través de la empresa DHN Digital Health Network, S.R.L., la DGCP suspendió el contrato entre Seguro Nacional de Salud (Senasa) y la empresa Farmacard.

Así lo dio a conocer directora de Investigación y Reclamos del organismo, Katherine Gutiérrez.

Mientras que Carlos Pimentel aclaró que “Se canceló porque hubo una contratación directa”.

“SeNaSa incumplió con la Ley 340-06, al justificar la contratación de Farmacard bajo el argumento de que estaba habilitada como prestadora de servicios de salud. Sin embargo, de acuerdo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la empresa no está registrada en ese renglón”, declaró.

“Consultamos a la Sisalril, que emitió un oficio donde indica claramente que esa empresa no es prestadora de servicios de salud. Y al no serlo, debió regirse por la Ley 340-06”, señaló.

El funcionario destacó además que tanto los medios de comunicación, así como la ciudadanía también son tomados en cuenta a la hora de denunciar cualquier caso o irregularidad de instituciones públicas.

Así como también le dio un plazo de 60 días para lanzar un nuevo proceso, “y que pueda adjudicar el proveedor que requiere los servicios apegados a la Ley 340”.