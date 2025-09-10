El director general de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, dio a conocer su parecer este miércoles sobre la compras de boletas de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), valoradas en R$225 mil por la Dirección General de Pasaportes.

“Como órgano rector nosotros no tenemos ningún reparo a ese proceso porque está en marco de la ley, no hay ningún tipo de violación con eso”, declaró.

“Las entidades tienen el derecho de adquirir bienes, servicios y contratar obras para poder cumplir con sus planes y con sus programas”, explicó.

El funcionario entiende en este caso, “de acuerdo a lo que ha comunicado la Dirección General del Pasaporte, estas boletas serán utilizadas para rifarlas y compartirlas entre los empleados y los colaboradores de esa institución, y eso ayuda al clima laboral de las instituciones”.

La verdad como director de Compras y Contrataciones ese proceso no tiene nada y como ciudadano no le veo ninguna situación a ese proceso porque quienes estamos en la administración pública tenemos siempre que buscar la forma de generar y contribuir a un clima laboral que sea sano.

“Es una compra debajo del umbral son más de 200 mil pesos. Una compra debajo del umbral es de acuerdo a lo que establece la ley es una compra directa. No hay proceso competitivo”, informó.

“Está regulada por la ley 340. se hizo directamente al ente que emite la boleta”, destacó.

“La compraron con tiempo no sé porque la compraron con tiempo, pero me imagino que el que compra boleta sabe que si va a comprar 100 boletas lo tiene que hacer con tiempo”, aseguró.

“Yo como director de Contrataciones Públicas he solicitado al Ministerio de Deportes, a INAFIC, a Cultura cuando hay actividades, me regalar boletas para compartirlas y entregarlas a los colaboradores eso no tiene nada”, concluyó.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.

Pasaportes explica la compra de boletas

A continuación, el comunicado íntegro de Pasaportes:

Queremos informarles que desde la Dirección General de Pasaportes (DGP) adquirimos 9 asientos con boletas para la temporada 2025-2026 de la pelota invernal como parte de una iniciativa interna para reconocer a nuestro personal que ha trabajado en horario extendido, enfrentando grandes retos con entrega y profesionalismo.

Estas boletas serán rifadas entre nuestros colaboradores a lo largo del torneo, como una forma de motivar y agradecer a quienes, con mucho esfuerzo, han mantenido la calidad del servicio en momentos clave.

Seguimos comprometidos con brindar una atención cercana y eficiente, algo que solo se logra por el talento y dedicación de nuestro capital humano.