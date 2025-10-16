DGJP fortalece lazos institucionales con CEDI-MUJER

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), encabezada por su director general, licenciado Juan Rosa, participó en el programa “Visitas Guiadas” del Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDI-MUJER), en Santo Domingo Norte, encabezado por su coordinadora general, Luisa Ogando.

Durante el encuentro, el licenciado Rosa y su equipo conocieron de primera mano los servicios y programas que ofrece este espacio de atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Rosa agradeció la invitación y expresó su satisfacción por conocer la labor de este innovador centro coordinado por el Gabinete de Política Social de la presidencia y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Destacó que CEDI-MUJER constituye un ejemplo de compromiso del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader en la lucha contra la violencia de género, a través de servicios de asesoría legal, salud, capacitación laboral y reinserción social.

Asimismo, valoró los espacios dedicados a la infancia y adolescencia, en coordinación con Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), los cuales garantizan un acompañamiento integral a las familias.

“Definió esta experiencia como un recorrido memorable, guiado magistralmente por un personal comprometido con la dignidad y el bienestar de la mujer dominicana”, afirmó Rosa.

Durante la jornada, Fiordaliza Alcántara, coordinadora de la Gestión Emocional de CEDI-MUJER, ofreció informaciones relativa a los servicios ofrecidos, tales como programas de salud sexual y reproductiva, atención psicológica, planificación familiar, asistencia legal y emprendimiento que desarrolla el centro. En ese sentido, Alcántara subrayó que CEDI-MUJER es un modelo de coordinación intersectorial, donde diversas instituciones del Estado trabajan unidas para restaurar y fortalecer la vida de las mujeres.

Por la DGJP, participaron, además, Santa Ortiz, encargada de Recursos Humanos; Alfredo Reyes Rodríguez, encargado de Modificaciones de Pensiones; María Isabel Nina, encargada del Sistema de Reparto y Control de Pensionados; Oscar Feliz Claris, encargado departamento Administrativo; Petra García Gómez, encargada de Reclutamiento y Selección; Laury Magallanes, encargada de Relaciones Interinstitucionales, junto a coordinadores y colaboradores de la institución y del Centro Integral.