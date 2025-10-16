DGJP fortalece lazos institucionales con CEDI-MUJER

  • Hoy
DGJP fortalece lazos institucionales con CEDI-MUJER

La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), encabezada por su director general, licenciado Juan Rosa, participó en el programa “Visitas Guiadas” del Centro de Desarrollo Integral para la Mujer (CEDI-MUJER), en Santo Domingo Norte, encabezado por su coordinadora general, Luisa Ogando.

Durante el encuentro, el licenciado Rosa y su equipo conocieron de primera mano los servicios y programas que ofrece este espacio de atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Rosa agradeció la invitación y expresó su satisfacción por conocer la labor de este innovador centro coordinado por el Gabinete de Política Social de la presidencia y auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Destacó que CEDI-MUJER constituye un ejemplo de compromiso del Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader en la lucha contra la violencia de género, a través de servicios de asesoría legal, salud, capacitación laboral y reinserción social.

Asimismo, valoró los espacios dedicados a la infancia y adolescencia, en coordinación con Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), los cuales garantizan un acompañamiento integral a las familias.

WhatsApp Image 2025 10 16 at 6.35.10 AM 2
WhatsApp Image 2025 10 16 at 6.35.10 AM

Lee más: DGJP entrega más de 133,678 pensiones

“Definió esta experiencia como un recorrido memorable, guiado magistralmente por un personal comprometido con la dignidad y el bienestar de la mujer dominicana”, afirmó Rosa.

Durante la jornada, Fiordaliza Alcántara, coordinadora de la Gestión Emocional de CEDI-MUJER, ofreció informaciones relativa a los servicios ofrecidos, tales como programas de salud sexual y reproductiva, atención psicológica, planificación familiar, asistencia legal y emprendimiento que desarrolla el centro. En ese sentido, Alcántara subrayó que CEDI-MUJER es un modelo de coordinación intersectorial, donde diversas instituciones del Estado trabajan unidas para restaurar y fortalecer la vida de las mujeres.

Por la DGJP, participaron, además, Santa Ortiz, encargada de Recursos Humanos; Alfredo Reyes Rodríguez, encargado de Modificaciones de Pensiones; María Isabel Nina, encargada del Sistema de Reparto y Control de Pensionados; Oscar Feliz Claris, encargado departamento Administrativo; Petra García Gómez, encargada de Reclutamiento y Selección; Laury Magallanes, encargada de Relaciones Interinstitucionales, junto a coordinadores y colaboradores de la institución y del Centro Integral.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

DGJP fortalece lazos institucionales con CEDI-MUJER
DGJP fortalece lazos institucionales con CEDI-MUJER
16 octubre, 2025
Así busca la DGJP modernizar el sistema previsional estatal con su Plan Estratégico 2025-2028
Así busca la DGJP modernizar el sistema previsional estatal con su Plan Estratégico 2025-2028
8 octubre, 2025
DGJP recibe reconocimiento por altos estándares de transparencia activa
DGJP recibe reconocimiento por altos estándares de transparencia activa
3 octubre, 2025
Describen portal web de la DGJP como fácil, ágil y a la vanguardia para los ciudadanos
Describen portal web de la DGJP como fácil, ágil y a la vanguardia para los ciudadanos
15 septiembre, 2025
Representantes de la DGJP visitan hogares de adultos mayores 
Representantes de la DGJP visitan hogares de adultos mayores 
9 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El peligro de andar sin cartera 

El peligro de andar sin cartera 

Una intervención urbana en clave regional

Una intervención urbana en clave regional

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

¡Playball! Juan Marichal recibe dedicatoria junto a su familia y amigos

La ceguera de los políticos

La ceguera de los políticos

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 15 de octubre de 2025

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Casa Abierta: los adictos son enfermos, no delincuentes

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo