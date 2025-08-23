DGM detiene 165 indocumentados en Constanza, Mao y Santiago Rodríguez

MAO, Valverde.- La Dirección General de Migración realizó hoy operaciones de interdicción en Constanza, Santiago Rodríguez y este municipio que produjeron la detención de 165 nacionales haitianos en situación irregular.

La jornada de las unidades de control migratorio comenzaron a tempranas horas de la mañana, en un impulso de las acciones para garantizar que en el país se mantenga el clima de paz, estabilidad social y crecimiento económico que prevalece.

Los detenidos en Constanza fueron 52 y los otros 113 en áreas pertenecientes a Santiago Rogríguez y esta demarcación. Todos fueron aprehendidos con respeto a sus derechos e integridad física y trasladados a distintos centros de procesamiento de inmigrantes indocumentados de los que la DGM dispone, para ser identificados en base a datos biométricos y huellas dactilares, determinar su estatus legal y proceder a la deportación si no tienen pendientes judiciales.

Las operaciones, realizadas mediante estrategias de inteligencia de gran alcance, se hacen con la estrecha colaboración del Ministerio de Defensa, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional, el Cesfront, Ciutran, Digesett y el Ministerio Público, entre otros organismos. Esta efectiva labor interinstitucional refleja la visión de futuro y el compromiso del Gobierno de seguir fortaleciendo las políticas migratorias y de seguridad en la nación.