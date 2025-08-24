DGM dice investiga incidente en el que hirieron a dos de sus agentes en Montecristi

  • Hoy
DGM dice investiga incidente en el que hirieron a dos de sus agentes en Montecristi

MONTECRISTI.– La Dirección General de Migración (DGM) dispuso una investigación exhaustiva para esclarecer un incidente ocurrido en el paraje Lateral 10, del Distrito Municipal Santa María, en el que dos agentes de la institución resultaron agredidos por nacionales haitianos, uno de ellos con heridas de arma blanca que requirieron hospitalización.

El hecho se produjo anoche, luego de operaciones de interdicción migratoria desarrolladas en esta provincia. Según reportes iniciales, existen distintas versiones sobre el origen del altercado, por lo que la DGM instruyó a los departamentos de Inteligencia, Asuntos Internos y Control Migratorio a profundizar las indagatorias y establecer con precisión las circunstancias del caso.

La institución informó que, de comprobarse irregularidades en el accionar de sus miembros, se aplicarán las medidas correctivas correspondientes, con estricto apego a la ley y a los reglamentos internos.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, ARD, reiteró que todo miembro de la institución que se aparte de los principios de ética y moral que exige el presidente Luis Abinader, y que han sido asumidos en los protocolos de actuación de la DGM, será sancionado con todo el peso de la normativa vigente.

“Ni la violencia contra nuestros agentes ni las actuaciones indebidas tendrán cabida en esta gestión. Nuestra obligación es garantizar que cada procedimiento migratorio se realice bajo el marco de la legalidad y el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

DGM dice investiga incidente en el que hirieron a dos de sus agentes en Montecristi
DGM dice investiga incidente en el que hirieron a dos de sus agentes en Montecristi
24 agosto, 2025
DGM detiene 165 indocumentados en Constanza, Mao y Santiago Rodríguez
DGM detiene 165 indocumentados en Constanza, Mao y Santiago Rodríguez
23 agosto, 2025
Impactante hallazgo: 79 haitianos intentaban llegar a Santo Domingo ocultos en un furgón
Impactante hallazgo: 79 haitianos intentaban llegar a Santo Domingo ocultos en un furgón
15 agosto, 2025
DGM reafirma respeta derechos de extranjeros
DGM reafirma respeta derechos de extranjeros
25 julio, 2025
¿Cuáles son las consecuencias legales para los propietarios que alquilan a migrantes irregulares en la República Dominicana?  
¿Cuáles son las consecuencias legales para los propietarios que alquilan a migrantes irregulares en la República Dominicana?  
16 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Gran dedicatoria a Marichal

Gran dedicatoria a Marichal

Los celos: sus riesgos

Los celos: sus riesgos

Siguen conciertos “Viva la patria”

Siguen conciertos “Viva la patria”

RD$400 millones para Agrodosa

RD$400 millones para Agrodosa

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

¿Guardas dinero bajo el colchón? Esto es lo que estás perdiendo al no usar un banco

Edición impresa, sábado 23 de agosto de 2025

Edición impresa, sábado 23 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo