Migración entrega a exfuncionaria haitiana que habría estado vinculada en actos ilícitos en su país: detalles del caso

La Dirección General de Migración (DGM) entregó este miércoles a la Policía Nacional de Haití a la ciudadana haitiana Rosemila Petit-Frére, exalcaldesa de la comuna Arcahaie y propietaria de la emisora Radio Téle Monopole, tras determinarse que no procedía su judicialización en la República Dominicana.

La entrega se realizó a las 5:00 de la tarde por la puerta fronteriza de Dajabón, donde agentes de la DGM traspasaron formalmente a Petit-Frére al personal de Polifront de Juana Méndez, en cumplimiento de los acuerdos de cooperación con las autoridades haitianas.

La ciudadana haitiana había llegado en un vuelo procedente de Canadá que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, de Puerto Plata. Allí fue retenida por las autoridades migratorias tras recibir informaciones de inteligencia en el sentido de que transportaba una suma en efectivo superior a los USD $10,000, límite permitido por las regulaciones internacionales de control de divisas, y por presuntamente estar vinculada a actividades ilícitas en su país.

Lea más: Quién es Rosemila Petit-Frère y por qué fue detenida en RD  

Previo a su traslado a la frontera, la DGM realizó un proceso de inspección y registro de sus pertenencias y la condujo a la sede central de la institución, donde fue entrevistada por organismos de seguridad del Estado dominicano y agencias internacionales aliadas, en el marco de las acciones conjuntas para la seguridad y estabilidad regional.

Durante todo el proceso, se le garantizó el respeto a sus derechos, dignidad e integridad personal. Las informaciones obtenidas no comprometen la seguridad nacional, aunque continúan bajo análisis de las autoridades competentes.

La actuación de la DGM se enmarca en el estricto cumplimiento de la Ley 285-04, reafirmando el compromiso institucional con el fortalecimiento del control migratorio, el mantenimiento del orden público y la preservación de la soberanía nacional.

