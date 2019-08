Di Blasio encanta con su piano y su buen humor

El público que asistió la noche del jueves y llenó a capacidad la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional no solo disfrutó de la buena música en el espectáculo “Di Blasio and friends, sinfónico”, de Raúl di Blasio, sino que también gozó con cada chiste y ocurrencia del destacado pianista, quien dejó fluir en el escenario su buen sentido del humor de principio a fin.

Desde antes de las 8:30 de la noche, hora a que estaba pautado el concierto, el telón del Teatro estaba abierto y se observaba a los músicos de la orquesta mientras se acomodaban en sus lugares. En el centro del escenario, el piano de cola esperaba por su amo, que salió a las 8:53 de la noche vestido de negro, con un saco blanco.

Di Blasio fue recibido con fuertes con aplausos y entonces caminó hacia su banqueta, se sentó y de inmediato sus dedos comenzaron recorrer las teclas negras y blancas de su piano.

Entonces las primeras notas musicales de “Game of Thrones” y “Somewhere in Time” comenzaron a esparcirse en toda la sala.

“¡Qué nervios! Estando detrás del escenario los escuché tan en silencio que le pregunté al productor del evento si había gente o no. Luego le pregunté que cuantas horas debe durar el concierto y me dijo que no me pase de dos horas, y yo le respondí, ¿para qué me invitaste? Amigos de la República Dominicana bienvenidos a este concierto”.

Estas fueron las primeras palabras del músico, quien luego pidió aplausos para la orquesta que lo acompañaba y su director, el maestro Amaury Sánchez, quien marcó la siguiente pieza, “Penélope”.

Con la cantante Mónica Meza, que le acompaña con su voz en algunos temas hicieron “Cinema Paradiso”, “Cómo han pasado los años” y “Si nos dejan”, con esta última interpretación, Di Blasio aprovechó la emoción y se despojó de su saco, que colocó sobre el piano.

Di Blasio y el músico Gabriel Fernández, piano y bandoneón, se compenetraron a la perfección para presentar al público las piezas “Por una cabeza” y “Libertad”.

Luego “El Piano de América”, como también se le conoce a Raúl, tocó “Sound of Music”, pieza por la que recibió una ovación de pie de los presentes.

Durante la velada, el músico originario de la localidad de Zapala, provincia de Neuquén, Argentina, se mantuvo muy conversador, bromeando con sus fanáticos. Incluso a una pareja que estaba en primera fila, el artista le brindó champagne, se tomó una foto y además le regaló una rosa a la dama.

Y como el espectáculo era “Di Blasio and friends”, sus amigos Maridalia Hernández, Danny Rivera y Niní Cáffaro estaban listos para acompañarlo en el escenario, pero antes, el pianista de 69 años halagó la carrera de sus colegas diciendo: “Cuando me hablaron de volver a RD, la idea de compartir con Amaury y esta orquesta me encantó, y me gustó aún más cuando me dijeron ‘la propuesta es que vengas como anfitrión y nosotros, los dueños de casa, vamos a dejar que prepares el menú y que vengas a cocinar en nuestra casa’. Entonces dije, la verdad que hay que ser muy grandes para aceptar un espectáculo de ‘Raúl y sus amigos’, cuando debería ser al revés, ‘Tres amigos con Raúl’, porque así lo siento y así lo creo. Pero estos artistas, con su humildad, su sencillez y su grandeza, que es lo que hace que sean leyendas, aceptaron esto de ‘Di Blasio and friends’, yo no estuve de acuerdo, pero en esta tierra me siento como en casa y acepté”, dijo el pianista.

Tras sus palabras, invitó a escena a la dominicana Maridalia Hernández y le entregó una rosa, que ella colocó en su pecho. Él, además de la rosa, la recibió diciendo: “Señora, este escenario, esta orquesta y este pianista es suyo” y a ritmo de su clásico “Te ofrezco” Maridalia dejó encantado al público con su majestuosa interpretación.

A Hernández le siguió el puertorriqueño nacionalizado dominicano, Danny Rivera, quien en compañía de Di Blasio en el piano interpretó “Mi querido viejo” y “Amada amante”.

Su tercer y último amigo fue el cantante Niní Cáffaro, a quien Raúl dejó en el escenario en compañía de la orquesta con la canción “Paraíso soñado”.

El cierre. El momento cumbre de la noche se vivió cuando los tres artistas se unieron en el escenario junto a Raúl Di Blasio, y en un espacio denominado “Bohemia entre amigos” comenzaron a aflorar otras canciones que desataron las emociones del público. Quisqueya”, “Solamente una vez”, “Contigo en la distancia”, “Madrigal” y “Por amor” formaron parte del amplio repertorio de este concierto que finalizó pasadas las 11:00 de la noche.