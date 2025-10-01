El 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café. La idea de esta fecha surgió con la intención de reunir en una sola festividad a todos los productores de café del mundo.

Los países productores de café, no tardaron en sumarse al evento y solamente en esa primera celebración se dio lugar a 70 eventos en 35 naciones del mundo.

Curiosidades sobre el café del portal diainternacionalde:

Como último dato interesante, en Francia hay una cafetería donde si no muestras modales, como decir hola al llegar y pedir por favor, el café te cuesta un poco más.

El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua.

Todos los días en el mundo se consumen aproximadamente 3 mil millones de tazas de café.

El lugar donde se consume más café es en los países nórdicos.

El nombre café proviene de la palabra árabe «Qahhwat Al-bun», que significa «vino del grano».

Café (Fuente externa)

En realidad, el grano del café es la semilla de la fruta del árbol de cafeto, un árbol que puede llegar a medir hasta 6 metros de altura.

Se ha demostrado que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona entre un 3% a un 11%.

Es el segundo producto más comercializado del mundo junto con la Coca Cola.

Brasil es el mayor productor de café de todo el mundo. Su cosecha equivale al 30,16% del café mundial.

El 54% de los estadounidenses consumen café todos los días. Lo que convierte a los Estados Unidos en el país donde se toma más café.

En Corea y Japón hay cafés temáticos, sobre animes y doramas populares. Pero también existen los cafés de gatos, donde además de tomarte una deliciosa taza de esta bebida, también puedes acariciar a un lindo gatito.

En Japón también existe un café que posee una piscina donde bañarte en esta bebida, el nombre del lugar es Yunessun Spa Resort.