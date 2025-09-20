Día de Batman: curiosidades del Caballero Oscuro que quizá no sabías  

Batman es uno de los superhéroes más icónicos del mundo de los cómics desde su creación en 1939 por los dibujantes y escritores estadounidenses Bob Kane y Bill Finger en la franquicia Detective Comics de la marca DC.

Cada tercer sábado de septiembre se rinde un homenaje especial al Caballero Oscuro, también conocido como el Hombre Murciélago, uno de los personajes más icónicos del mundo de los cómics. Se celebra el Día de Batman.

Puede leer: La triste historia de la niña que fue rescatada por un proteccionista de animales

La creación de este día tan peculiar ha sido por iniciativa de la empresa DC Entertainment, quien posee los derechos de uno de los cómics más famosos de todos los tiempos. Se estableció como fecha de celebración el tercer sábado del mes de septiembre, para honrar a este personaje.

Curiosidades de Batman

La inspiración para el nombre de Bruce Wayne proviene de dos íconos históricos

Su nombre es una combinación de Robert the Bruce y Mad Anthony Wayne. Estos dos individuos fueron héroes revolucionarios escoceses y estadounidenses, respectivamente. Robert the Bruce lideró a los escoceses contra los británicos durante la guerra de independencia de Escocia. Mad Anthony Wayne fue un oficial del ejército estadounidense conocido por su temperamento irascible.

Hubo un total de 4 personajes masculinos que asumieron el papel de Robin

En orden, son Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake y Damian Wayne. Sin embargo, también había otras tres petirrojos hembras: Stephanie Brown, Carrie Kelly y Helena Wayne.

Kevin Conroy es el actor de voz más experimentado para el papel de Batman

En total, ha prestado su voz a 8 series animadas de Batman, 10 videojuegos y 13 películas. También se le considera una de las voces más icónicas del cruzado enmascarado. No es de extrañar que los fans lo adoren tanto como a Adam West.

El Batsuit lo tiene todo

Muchas versiones del traje en los mundos alternativos son ignífugas, a prueba de balas y aislantes de descargas eléctricas. La capa también sirve como paracaídas o ala delta. La famosa capucha también está hecha con herramientas de alta tecnología, como visión nocturna y sistemas de comunicación. Además, está forrada para mantener su identidad en secreto ante ciertos superhumanos.

Batman tiene una estricta política de “No matar”

A partir de la serie de los 70, Batman practicó estrictamente esta política y también desaprobaba que otros superhéroes lo hicieran. Sin embargo, no siempre fue así. En las primeras versiones de los cómics, Batman ya había matado a varios criminales, incluyendo al infame Joker en Batman 1.

Batman es también el nombre de una ciudad en Turquía

La ciudad, antes conocida como Iluha, cambió su nombre a Batman en 1957. Esta ciudad también intentó demandar a Christopher Nolan por usar el nombre de la ciudad en sus películas. Sin embargo, la demanda fracasó porque los cómics se estrenaron 18 años antes de que la ciudad cambiara de nombre.

Batman siempre lleva kriptonita en su cinturón de herramientas por si acaso Superman se vuelve rebelde

En la serie animada de la Liga de la Justicia, Batman saca un trozo de kriptonita de su cinturón de herramientas después de que Amazo le roba los poderes a Superman. Hawkgirl comenta esto y Batman afirma que lo lleva consigo como seguro. En los cómics, esta kriptonita se convierte en un anillo. Batman se asegura de tenerlo siempre a mano cuando se enfrenta a cualquier misión relacionada con la Liga de la Justicia.