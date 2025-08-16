Día de la Restauración: héroes y momentos que cambiaron la historia nacional

Cada 16 de agosto, República Dominicana celebra su libertad como nación independiente, recordando el inicio de la Guerra de la Restauración en 1863. Esta contienda puso fin a la anexión a España y reafirmó la soberanía nacional.

A continuación, un repaso de los momentos más importantes que llevaron al estallido de esta guerra y los que consolidaron la independencia, junto con las figuras que la hicieron posible:

El camino hacia la anexión

El 17 de abril de 1860, Pedro Santana solicitó a la reina Isabel II la anexión de la República al Reino de España. Tras la respuesta positiva el 28 de julio, el 2 de octubre Santana y el enviado español Peláez de Campomanes firmaron los documentos. La formalización pública llegó el 18 de marzo de 1861, con la izada de la bandera española.

Primeras protestas

La anexión fue rechazada por muchos sectores. Ese mismo 18 de marzo, patriotas en San Francisco de Macorís protestaron y se enfrentaron a las tropas. El 2 de mayo, en Moca, dominicanos dirigidos por el coronel José Contreras fueron capturados y fusilados. Entre junio y julio, Francisco del Rosario Sánchez lideró una expedición militar que terminó con su ejecución y la de sus compañeros.

El Grito de Capotillo

El 16 de agosto de 1863, 14 hombres encabezados por Santiago Rodríguez, Benito Monción y Segundo Rivas, entre otros, dieron inicio al levantamiento restaurador, alzando la bandera dominicana en el cerro de Capotillo, Dajabón.

Inicio de la guerra

El Grito de Capotillo marcó el inicio de una guerra popular, nacional y anticolonial, con repercusiones internacionales, como destacó el intelectual Eugenio María de Hostos.

Renacer de la República

El movimiento restaurador impulsó un sentido nacional más sólido que el de la Primera República (1844-1861), involucrando a amplios sectores de la sociedad.

Desafío a los escépticos

La lucha fue un mensaje claro contra quienes no creían en la capacidad del país para sostener su independencia.

Batallas legendarias

El ejército popular demostró su capacidad en batallas como Guayubín y Santiago, y en el combate de Arroyo Bermejo, donde Gregorio Luperón, con apenas 21 años, venció a las fuerzas de Santana.

Conciencia nacional

El levantamiento de 1863 fortaleció la identidad nacional y reforzó la resistencia ante las amenazas internas y externas.

Una lucha compleja

La Guerra Restauradora mostró que la independencia dominicana fue fruto de una construcción histórica y dolorosa, no de un hecho fortuito.

Un legado vigente

A 164 años del Grito de Capotillo, la fecha sigue recordando la defensa inquebrantable de la soberanía, la integridad territorial y la autodeterminación del pueblo.

