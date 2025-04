Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud, una fecha clave para reflexionar sobre las políticas sanitarias, visibilizar las desigualdades y resaltar que el derecho a una vida digna de cada ciudadano también depende de un sistema de salud eficiente y accesible para todos.

Sin embargo, este año, según el doctor Rufino Senén Caba, expresidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), encuentra a la República Dominicana con varios problemas preocupantes, entre los que destaca la escasa inversión en el sector salud, que no supera el 2%.

«Ya eso es una situación cíclica, de años, de casi todas las gestiones, desde el Gobierno de (Antonio) Guzmán para acá. La inmensa mayoría de los presidentes no creen en la salud, no genera votos, y no invierten. Los hospitales son muradares de enfermos, donde van las gentes más pauperadas del país, que son a la vez los más vulnerables. Entonces tenemos la escasa inversión, menos del 1.8%. Lo cual nos coloca en el perfil de las naciones que menos invierten en Occidente. Comparables diríamos a Haití, a Honduras, entre otras», aseguró Senén Caba a periodistas del Hoy Digital.

Expresidente del CMD, Senén Caba / Fuente externa

De igual forma, el galeno menciona la falta de una seguridad social que proteja a los más vulnerables, y que no se limite a enriquecer al sector financiero.

«Otra de las situaciones es que hay una seguridad social que, durante sus casi 25 años de existencia, dejó de servir a los fines para lo que fue creada, es decir, proteger a los más vulnerables. A los ancianos, a través de un sistema prevencionado de depresión; a las embarazada, a las madres con niños, y a los desempleados. Tenemos una seguridad social que no responde en ninguno de sus aspectos a los fines que fue creada. Pensiones dignas, inclusión de los sectores, sino que se ha dedicado a excluir, a negar servicio a quienes lo necesitan. Ni le pagan a los usuarios, ni le pagan bien a los préstamos que son los médicos», pronunció.

Seguridad social

Rufino Senén Caba también señala que en el país no se invierte en atención primaria, y que actualmente la población destina gran parte de sus recursos económicos cuando padece una enfermedad.

«No existe atención primaria a 25 años de seguridad social. No hemos sido posibles de convertir esto en un verdadero sistema donde la puerta de entrada, el primer nivel de atención sea una atención primaria que llene las expectativas del pueblo dominicano. Todavía la gente invierte muchos de sus bolsillos en salud. De un 45 a un 50 por ciento… Todavía los usuarios de medicamentos de alto costo pasan la de cain para poder conseguir, siquiera mínimamente, que el Estado los ayude a entrar en uno de esos programas de alto costo», dijo el extitular del CMD.

Blanco de enfermedades

De igual forma, el médico destaca que en el territorio nacional predomina una alta tasa de mortalidad materna, y que los ciudadanos son blanco de una serie de enfermedades de efectos contagiosos.

«Enfermedades que han sido controladas en otras actitudes, como el dengue, la leptospirosis, el chikungunya, inclusive la viruela del mono. Porque no hay un modelo de atención primaria que llene las expectativas, que eduque, que promueva, que integre a la gente. Pero lo cierto es que los hospitales están en pésimas condiciones, todos», afirmó Senén Caba.

«Muchas madres mueren por el sencillo acto de parir. Una alta tasa de maternidad adolescente. Encabezamos la lista en América Latina de pacientes adolecentes», agregó.

Ilustración de la viruela del mono o mpox

Entretanto, Ezequiel Lugo, médico internista-intensivista, cita la hipertensión arterial sistémica, la diabetes mellitus, la obesidad, entre otras enfermedades, cuya principal problemática es la alta prevalencia en la población general, producto de los malos hábitos alimenticios y el sedentarismo, lo que acarrea múltiples complicaciones médicas.

Además, menciona los graves problemas de salud mental que afectan a la población, siendo uno de los principales la limitada oferta de servicios por parte de las autoridades competentes.

«En este tiempo post pandemia, donde el ser humano se vio limitado a la convivencia y expuesto a la soledad, sirvió para exponer los grandes problemas de salud mental que tiene la población, siendo entre los primeros la limitación de los servicios brindados por las autoridades competentes», dijo Lugo.

Ezequiel Lugo, médico internista-intensivista

¿Cómo enfrentan las autoridades los desafíos sanitarios?

De su lado, el doctor Eladio Pérez, aseguró a este medio que desde el Ministerio Salud Pública, a través del viceministerio de Salud Colectiva, están transformando radicalmente la seguridad social para hacerla más justa e inclusiva.

«El gobierno ha realizado un aumento histórico en la cobertura económica para enfermedades catastróficas de 1 millón a 2 millones de pesos por persona, beneficiando directamente a más de 7 millones de dominicanos. Además, incrementamos la cobertura anual de medicamentos ambulatorios de RD$8,000 a RD$12,000, aliviando sustancialmente el bolsillo familiar y fortaleciendo la protección social en salud», dijo el funcionario.

Asimismo, el doctor sostiene que, actualmente, abordan con determinación la salud materno-infantil. «Gracias a iniciativas como el plan ‘Cero Tolerancia’ a la mortalidad materna, logramos reducir las muertes maternas a 161 en 2024, lo que representa un 20% menos que el año anterior, mientras las defunciones infantiles disminuyeron un histórico 29%, pasando de 2,901 casos en 2023 a 2,056 en 2024. Estos resultados reflejan un profundo compromiso con la protección de nuestras madres y niños, prioridad absoluta en nuestra agenda de gobierno», declaró.

Eladio Pérez, además, subrayó que el control epidemiológico de enfermedades transmitidas por vectores como el dengue «ha sido otro gran reto afrontado con éxito».

«A pesar de que en los últimos años América Latina enfrentó brotes masivos de dengue, nosotros logramos contener la enfermedad mediante nuestro ambicioso plan nacional ‘Ganémosle al Dengue’, alcanzando hitos históricos como semanas completas sin casos confirmados, resultado de un trabajo conjunto entre instituciones y comunidades», pronunció.

Doctor Eladio Pérez, viceministro de Salud Colectiva

En cuanto a las enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en nuestro país, el galeno señala que, para enfrentarlas, se ha implementado la Estrategia HEARTS, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del programa nacional ‘Más Salud y Esperanza de Vida’.»Focalizado en fortalecer la atención primaria, diagnosticar tempranamente y garantizar acceso gratuito a medicamentos esenciales para hipertensión arterial y diabetes. Este programa ha beneficiado ya a miles de dominicanos, salvando vidas y reduciendo significativamente complicaciones cardiovasculares», detalló.

Finalmente, manifestó: «Estamos trabajando intensamente en el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, modernización tecnológica, capacitación continua del personal de salud y alianzas estratégicas internacionales, consolidando una red sanitaria sólida y preparada para proteger a nuestra población».