Día de las Madres: Realiza compras inteligentes

Por Wendy Berroa Hernández

Cada año buscamos la mejor opción para agradar a mamá en esta fecha tan especial como es el Día de las Madres, y si no has comprado tu regalo, te recuerdo que ya está a la vuelta de la esquina.

Para muchos es fácil elegir un obsequio porque quizás ya lo han conversado con ella misma, ha elegido lo que desea y lo ha comunicado. Pero para otros con menos información, este tiempo de búsqueda se convierte en toda una odisea y es que sorprender a su progenitora con un detalle puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, aunque la doña no sea tan exigente.

Elegir entre algún artículo de joyería o quizás algo para el hogar, flores, ropa, una cena en un restaurante que sea de su agrado o tal vez un fin de semana en un resort puede ser una oferta tentadora, y puede ser que en estos momentos el bolsillo no esté de acuerdo o no esté en su mejor momento, la economía muchas veces no nos colabora y nos juega una mala pasada.

Entonces, en estas circunstancias salir en busca del regalo perfecto implica sacar tiempo e invertir recursos económicos para adquirirlos y “quizás, en este momento no dispones de ello” o están limitados.

Y es por esta razón que te invito a consumir de manera inteligente en este Día de las Madres, sabemos que mamá merece lo mejor, aunque muchas veces lo mejor no se compra con dinero.

Otro punto importante que debes tener en cuenta antes de realizar tu decisión de compra es, cuanto recurso económico puedes invertir en este detalle, afectará directa o indirectamente tus ingresos a corto o largo plazo.

Muchos se ven tentados a buscar crédito para agradar a su madre, esposa o familiares con los que se siente comprometidos en este día, antes de tomar esa decisión, considera si es prudente endeudarte con un extra crédito o con un préstamo, analízalo e investiga con el banco, la cooperativa o el lugar donde piensas buscar el dinero. Si ya te decidiste a conseguirlo pregunta ¿a cuánto asciende la taza?, ¿qué tiempo tomará pagarlo?, ¿cuál será el descuento?, ¿vale la pena asumir este compromiso?, ¿¡es necesario?,¿hay forma de buscar otra alternativa? Recuerda que adquirir cualquier tipo de deuda sin tener otra fuente de ingreso para solventarlo puede ser un grave error a futuro.

Lo recomendable es si no dispones de los recursos económicos optar por cosas que no impliquen gastos mayores, algunas ideas pueden ser prepararle un desayuno rico y llevárselo a la cama, preparar un almuerzo saludable entre todos y compartirlo en familia, preparar una bandeja de fiambres económica y dedicarle esa noche pasar tiempo de calidad con tu madre.

A continuación algunas recomendaciones para que realices compras inteligentes y festejar esta fecha con actividades que no afecten de manera negativa tu economía familiar.