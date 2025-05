Día de las Madres y la Biblia: versículos que exaltan a las madres

El amor de una madre es una de las formas más puras y fuertes de amor que podemos experimentar. Se dice que el amor de una madre no tiene límites, y al profundizar en la Palabra de Dios, veremos cuán cierto es.

Podemos encontrar sabiduría, aliento y mensajes profundamente tranquilizadores sobre el papel de las madres en todas las Escrituras.

Estos versículos reflejan la hermosa naturaleza del amor de una madre, recordándonos el cuidado, la protección y la guía que brindan las madres.

El sacrificio del amor de madre

Proverbios 31: 14-15 «Es como nave de mercader; Trae su pan de lejos. Se levanta aun de noche. Y da comida a su familia. Y ración a sus criadas.»

Isaías 66:13 «Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo.»

Amor incondicional

San Juan 16:21 «La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo»

Salmo 127:3 «He aquí, herencia de Jehová son los hijos; Cosa de estima el fruto del vientre.»

Salmo 131:2 «En verdad que me he comportado y he acallado mi alma. Como un niño destetado de su madre; Como un niño destetado está mi alma.»

Proverbios 1:8-9 «Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, Y no desprecies la dirección de tu madre; Porque adorno de gracia serán a tu cabeza, Y collares a tu cuello.»