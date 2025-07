Día de los Abuelos: Un legado de amor entre generaciones

En una jornada marcada por la ternura, la memoria y el agradecimiento, se celebra este 26 de julio el Día de los Abuelos, una fecha que honra a quienes han sido el corazón silencioso de miles de familias. Esta efeméride, con raíces en la tradición católica, coincide con la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de Jesús, considerados los patronos de los abuelos.

Los abuelos no solo son cuidadores y consejeros, sino también transmisores de valores, historias y afecto. Su rol va más allá de la crianza: son el refugio emocional, el puente entre generaciones y el sostén en momentos de dificultad.

Según psicólogos infantiles, el vínculo entre abuelos y nietos fortalece la salud emocional de ambos, generando una retroalimentación de amor y aprendizaje.

Abuelos involucrados en la educación.

No todos los países lo celebran en la misma fecha. En México, por ejemplo, se conmemora el 28 de agosto4, mientras que en Polonia se distingue entre el Día de la Abuela (21 de enero) y el del Abuelo (22 de enero).

El cine también los celebra

Películas como Up, Abuelos, The Farewell y Todos los caminos llevan a casa han retratado con sensibilidad el papel de los abuelos en la vida familiar, mostrando que su influencia va más allá de la edad.

¿Cómo celebrarlos?

Dedicarles tiempo de calidad: una comida especial, una tarde de películas o simplemente una conversación sincera.

Regalarles algo significativo: una carta, un álbum de fotos o una llamada sorpresa.

Escuchar sus historias: porque en sus palabras hay sabiduría que no se encuentra en ningún libro.

Como bien lo resume una frase viral este año: “Los abuelos crean recuerdos que el corazón guarda para siempre.”

Este 26 de julio, más que una celebración, es un homenaje a la paciencia, la ternura y la sabiduría que solo los abuelos saben ofrecer. ¡Feliz Día de los Abuelos!