Hoy 06 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos, por lo que la primera dama, Raquel Arbaje, aprovechó la fecha manifestar su deseo que algún día los congresistas decidan dejar inamovible esta festividad.

«Hoy es día de la Epifanía del Señor, o comúnmente de Los Reyes Magos, no tengo nada contra Santa Claus, pero recuerdo con nostalgia la grama recortada . Ojalá y algún día decidan los congresistas dejar este día inamovible, y que en nuestra alma de niño adulto nos dejen Fe y Salud», fue el mensaje que posteó en su cuenta de Twitter.

Le podría interesar leer: Cientos de niños asisten al tradicional recorrido con los Reyes Magos

Reyes Magos. Imagen de referencia.

Sobre la celebración de los Reyes Magos

El mundo cristiano celebra el Día de los Santos Reyes para recordar el nacimiento de Jesucristo y la visita que le hicieran los magos para entregarle oro, incienso y mirra como regalo. El rey Herodes quería que los astrólogos le dieran la ubicación de Cristo para mandar a matarlo, lo cual no hicieron.

El Día de los Reyes es esperando por ansias por los niños, quienes recibirán obsequios de sus padres y familiares.

Aunque hoy en día la tradición ha cambiado un poco, pues ya la mayoría de los niños saben que son sus padres quienes les compran los regalos, y por lo que se ya los menores no le redactan cartitas a los Reyes Magos, sino que durante el año le van diciendo a sus padres, tíos padrinos y demás familiares lo que les gustaría recibir de Día de Reyes.

Lea: Ventas con motivo de Reyes se activaron a partir de este jueves

Para mucho la modernidad, ya los pequeños de la casa no crean en los Reyes, ha desvirtuado la tradición, pero como todo. tiene su cosas buenas y malas. Por ejemplo años atrás cuando los niños pensaban que los Reyes existían, se atormentaban pensando que recibieron cosas que no querían o que no se merecían. Sin embargo, ahora los niños saben que sus juguetes no siempre dependen de lo bien que se porten o de las excelentes calificaciones del colegio, sino del presupuesto que tengan las personas.

Los Reyes Magos

Aunque solo se habla de Melchor, Gaspar y Baltasar; (nombres que fueron incorporados a partir del siglo XXIII), algunos teólogos aseguran que eran más.

Melchor tenía larga cabellera y barba blancas, su gracia era que traía el oro; en tanto, Gaspar, más joven y sin barbas, ofrecía el incienso; mientras Baltazar, de tez morena, portaba la mirra. Estos regalos representan la purificación, la luz a seguir y la inteligencia.