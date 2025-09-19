Día de Nuestra Señora de las Mercedes: ¡Haga sus planes! Este es el no es laborable de la próxima semana

Día de Nuestra Señora de las Mercedes: ¡Haga sus planes! Este es el no es laborable de la próxima semana

El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país, que el miércoles 24 de septiembre de 2025, fecha en la que se celebra la festividad religiosa del Día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia.

En ese sentido, trabajadores del sector privado deben retornar a sus labores cotidianas el jueves 25 del mismo mes, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.

