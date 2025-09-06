  Día del Bacon: recetas fáciles y seguras para disfrutar del tocino sin excesos  

Hoy sábado 6 de septiembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Bacon, un embutido que se elabora con carne de cerdo y se caracteriza por sus capas alternas de carne magra y grasa, lo que le confiere un sabor y textura únicos.

El bacon es una de las conservas de carne más antiguas que existen, y comprende la piel y las capas que se encuentran bajo la piel del cerdo, específicamente de los músculos ventrales.

La historia cuenta que su origen se remonta a China, donde hace 3000 años, fueron los primeros en cocinar y conservar las partes del vientre del cerdo que corresponden al bacon actual.

Por qué se celebra el 7 de septiembre el Día Internacional del Bacon

El Día Internacional del Bacon se conmemora el primer sábado de septiembre anualmente, aunque en algunas culturas la fecha puede cambiar.

Esta celebración tuvo su origen en Bedford, Massachusetts, en el año 2000, impulsada por un grupo de estudiantes. Inicialmente, comenzó a festejarse en Estados Unidos el sábado previo al Día del Trabajo (“Labor Day”), que se celebra el primer lunes de septiembre.

Si bien no es una festividad oficial, se celebra en todas partes cocinando bacon todo el día y en todas sus formas, desde el desayuno hasta la cena, pasando por el postre.

Cómo se le dice al bacon en Argentina

La panceta se diferencia del tocino por tener más carne magra y por pasar por un proceso de curado y ahumado (Pixabay)

El popular embutido tiene diferentes denominaciones según la latitud. Así, el bacon también es llamado tocino en países como México, Chile o el Ecuador, tocineta, en Cuba, Colombia y Venezuela, torrezno en España, mientras que en Argentina se lo conoce como panceta.

Sin embargo, hay quienes dicen que técnicamente el tocino y la panceta, por lo general, provienen de la parte posterior del vientre o de los lados del cerdo, pero la diferencia entre ellos es que el tocino está compuesto en su mayoría por capas de grasa y poca carne, mientras que la panceta contiene más fibras de carne magra.

Además, dicen los que saben, la panceta sufre un proceso de curado y ahumado.

5 recetas rápidas y fáciles para disfrutar el bacon en las comidas

El bacon es famoso en diversas partes del mundo, especialmente en los países con influencia anglosajona, y sus preparaciones varían considerablemente entre regiones. En el hemisferio sur, por ejemplo, el corte más común es el llamado middle bacon, que incluye la parte veteada y grasa del vientre, extendiéndose hasta el lomo. Otro corte popular es el short cut bacon, que solo utiliza el lomo, siendo menos graso.

En Estados Unidos, el bacon se obtiene mayormente del vientre del cerdo, mientras que en Canadá se extrae del lomo en forma de medallones, conocido como back bacon.

A continuación, algunas ideas de preparaciones con bacon, para hacerle honor en su día.

1- Papas fritas con bacon y queso

De sencilla elaboración, es una combinación que nunca falla, y que puede ser tanto guarnición de un plato, como un tentempié o un ingrediente de una picada o tapeo.

Las papas fritas, se pueden hacer en aceite o al horno para reducir el contenido de grasa. Luego se debe añadir el bacon cortado en tiras y previamente cocido en una sartén hasta que esté crujiente -al retirarlo se puede colocar sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa-.

A las papas ya con bacon crujiente se las cubre con una mezcla de quesos rallados y se gratina todo en horno o microondas unos minutos.

2- Bacon casero

El tiempo total para esta receta es de aproximadamente cuatro días, pero lo cierto es que solo requiere de unos 20 minutos de trabajo activo. Y el resultado es un producto final más fresco y libre de conservantes artificiales.

La elaboración de bacon casero empieza eligiendo una panceta de cerdo de alta calidad. Después, se recubre con una combinación de sal, azúcar y especias, permitiendo que la mezcla se impregne en la carne. El curado rápido, sumado a una cocción adecuada, genera un bacon sabroso y crujiente, ideal para freír o emplear en diversas recetas.

3- Hamburguesas con bacon

El bacon le agrega un gusto ahumado a la popular preparación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es un clásico de las mejores hamburgueserías, que puede hacerse en casa de manera fácil y rápida.

El paso previo es calentar una sartén a fuego medio y cocinar las tiras de bacon hasta que estén crujientes. Retirar y dejar reposar en un plato con papel absorbente.

Luego, con las hamburguesas ya cocidas, colocar una feta de queso sobre cada hamburguesa durante los últimos minutos de cocción para que se funda. Mientras tanto, tostar los panes de hamburguesa en la misma sartén o parrilla. Al momento de armar las hamburguesas, colocar la carne con queso derretido sobre la base del pan, añadir una tira de bacon, lechuga, tomate y cebolla al gusto. Por último, agregar la salsa de preferencia y cubrir con la parte superior del pan.

4- Mayonesa de bacon

Las recetas con bacon varían según la región; en Estados Unidos se utiliza el corte del vientre del cerdo, mientras que en Canadá se prefiere el lomo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de una receta deliciosa que eleva el sabor del aderezo clásico al añadir toques ahumados y texturas crocantes.

Preparar mayonesa de bacon es tan fácil como mezclar mayonesa, ya sea casera o comercial, con bacon previamente frito y triturado. Este ingrediente le aporta ese toque ahumado y crujiente que mejora cualquier plato.

Es importante freír el bacon en una sartén a fuego medio hasta que quede bien crujiente, luego triturarlo con un procesador de alimentos o picar finamente a mano.

5- Dátiles con bacon

Los dátiles con bacon, una mezcla de dulce y salado, se han convertido en un aperitivo muy apreciado y fácil de preparar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este aperitivo es una opción deliciosa y muy apreciada, que combina el dulzor jugoso del dátil con el toque salado y crocante del bacon.

La preparación de los dátiles envueltos en bacon es rápida y sencilla. Solo necesitas dátiles sin hueso, tiras de bacon y un horno para lograr ese punto dorado y crujiente.

Para prepararlos, envuelve cada dátil deshuesado con media tira de bacon. Asegura el bacon con un palillo de madera para evitar que se desarme. Coloca los dátiles envueltos en una bandeja de horno, con la parte del bacon cerrada hacia abajo. Hornea durante unos 15 minutos o hasta que el bacon esté dorado y crujiente.