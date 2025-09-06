Día del Daltonismo: la sorprendente forma en que muchas personas ven el mundo

Cada 6 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Daltonismo, una fecha que busca visibilizar una condición visual que afecta la forma en que millones de personas perciben los colores. Aunque suele pasar desapercibida, esta alteración puede influir en la vida cotidiana, el aprendizaje, la seguridad vial y la inclusión social.

¿Qué es el daltonismo?

El daltonismo es un trastorno de la visión que impide distinguir ciertos colores con claridad. Se origina por una alteración en los conos de la retina —las células responsables de captar los colores rojo, verde y azul—. Cuando uno o más de estos conos no funcionan correctamente, la percepción del color se ve modificada2.

Existen varios tipos de daltonismo:

Tipo de Daltonismo Características principales Protanopía Dificultad para distinguir el rojo Deuteranopía Dificultad para distinguir el verde Tritanopía Dificultad para distinguir el azul Acromatopsia Visión en escala de grises (caso extremo y raro)

Según el Instituto Nacional del Ojo de EE. UU., aproximadamente el 8 % de los hombres y el 0.5 % de las mujeres en el mundo presentan alguna forma de daltonismo.

¿Cómo ven el mundo los daltónicos?

Para quienes no padecen daltonismo, puede ser difícil imaginar cómo se ve el mundo con esta condición. Simuladores visuales y experiencias compartidas por personas daltónicas revelan que los colores pueden parecer apagados, confusos o indistinguibles. Por ejemplo, un semáforo puede parecer completamente gris o amarillo, y una prenda verde puede confundirse con marrón2.

En un experimento televisivo, personas con daltonismo probaron gafas correctoras por primera vez y se emocionaron al ver colores como el rojo y el violeta con claridad. Estas experiencias muestran cómo algo tan cotidiano como el color puede tener un impacto emocional profundo.

Impacto en la vida diaria

Aunque el daltonismo no representa una discapacidad grave, sí puede generar desafíos:

Educación : dificultad para seguir materiales escolares codificados por colores.

: dificultad para seguir materiales escolares codificados por colores. Trabajo : limitaciones en profesiones que requieren alta precisión cromática (diseño, electricidad, química).

: limitaciones en profesiones que requieren alta precisión cromática (diseño, electricidad, química). Seguridad vial : confusión con señales de tránsito o luces de advertencia.

: confusión con señales de tránsito o luces de advertencia. Moda y estética: dificultad para combinar colores o identificar tonos específicos.

Promoviendo la inclusión

El Día Mundial del Daltonismo invita a reflexionar sobre cómo adaptar entornos para que sean más accesibles. Algunas recomendaciones incluyen: