Día del Gato: 5 cosas que nunca debes hacerle a tu felino

Siempre se encuentran alerta y cualquier sonido o movimiento los hace reaccionar (Getty)

Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, una jornada dedicada a reconocer la importancia de estos animales en la vida humana.

Más allá de su popularidad como mascotas, la fecha busca impulsar acciones concretas a favor del bienestar felino: fomentar la adopción responsable, prevenir el maltrato, difundir hábitos de cuidado y reforzar el vínculo emocional entre las personas y sus gatos.

A continuación te mostramos cinco cosas que le atemorizan a tu gato y que debes evitar:

1-Las personas desconocidas

Lo normal dentro del mundo gatuno es que la mayoría sea muy recelosa hacia los desconocidos.

En el mundo de los felinos siempre se privilegia la supervivencia. Es por eso que ante una supuesta amenaza corporizada en un individuo desconocido tomarán todas las medidas de distanciamiento posible hasta que vean y comprueben que pueden confiar en él.

Los gatos tienen una gran capacidad auditiva por eso se asustan con los ruidos fuertes

2-Las aspiradoras y los secadores

Para los gatos son casi objetos de tortura ya que sin previo aviso pueden producir mucho ruido y además chupar o expulsar aire.

Los gatos no se llevan nada bien con los ruidos fuertes porque tienen gran capacidad auditiva. Este tipo de sonidos altos y constantes pueden dañar mucho a los gatos, provocando inclusive sordera.

3- Los globos

Los globos causan mucho temor a los gatos ya que no pueden entender lo que ven. Un objeto que se mantiene flotando se lo percibe como una gran amenaza que puede cazarlos.

Claro que puede haber gatos a los que les agrade, pero seguro serán los menos. Ni que decir si llega a explotar en su presencia, mucho peor.

4-La mirada fija

El parpadeo (hacer “ojitos” literalmente) es la manera que tiene un gato de expresar que está todo bien. Mantener la mirada fija es lo opuesto, es desafiarlo.

Evitémoslo ya que el vínculo que se pretende establecer no es de poder sino de amor.

5-Las sorpresas

Los gatos no tienen la capacidad de diferencia algo real de lo que es una broma. Asustarlos es verdaderamente una crueldad ya que lo primero que van a pensar es que eres un ser vivo desconocido que lo puede cazar.

