El gato es el felino más popular y más querido por las personas. Su forma de ser ha conquistado a más de uno y hoy en día cuentan con protagonismo singular en cada hogar.

Desde el tierno pero engañoso gesto del Gato con Botas de la película de Shrek convertido en meme, hasta los miles de videos de gatitosque provocan risas en YouTube, se encuentran en redes sociales.

Estos animales son sin duda reyes en internet. Hoy celebran su jornada e Infobae se suma a los festejos del Día Internacional del Gato con 5 memes teniendo a estos sigilosos compañeros como protagonistas.

Por qué el Día Internacional del Gato se celebra el 8 de agosto

No muchos sabe, pero los gatos celebran su día especial en agosto porquees el mes en el que tienen mayor actividad. Eso sí: eso ocurre en el hemisferio norte y no en este lado del mundo. Diversos estudios científicos demuestran que los felinos son más activos durante los meses calurosos. Esas condiciones tienen consecuencias en la reproducción de estos animales.

Socks, el gato de Bill Clinton. (foto: MILENIO)



En función de ese dato, en esta jornada también se busca generar conciencia respecto a la esterilización de los gatos para evitar la sobrepoblación que deriva en animales abandonados. Lo cierto es que los gatos tienen tres fechas conmemorativas en el calendario anual:

– El 8 de agosto, desde el año 2002 por iniciativa del Fondo Internacional para el Bienestar del Animal (IFAW).

– El 20 de febrero, en conmemoración a la muerte de Socks, el gato del expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton.

– El 29 de octubre, que surgió en EE.UU. y luego se extendió al resto del mundo. Esta fecha la eligió Colleen Paige, experta en animales, para promover las adopciones y la tenencia responsable.

Los 5 memes más graciosos de gatos

1. “Me dijiste que…”

Los 5 memes más graciosos de gatos. (foto: América TV)



El famoso meme de la mujer que le reclama a un gato tiene una historia de dos personajes que no tienen nada en común. La imagen comenzó a volverse viral en el 2019 y son dos fotos que no corresponden entre sí. La imagen de la mujer que reclama es del programa “The Real Housewives of Beverly Hills”, un reality show que se emite en Estados Unidos desde el 2010.

La mujer que aparece en el meme es Taylor Armstrong, una de las protagonistas del show, y corresponde al episodio 14 de la segunda temporada del show emitido en el 2011 y titulado ‘Malibu Beach Party From Hell’ en el que, en medio de una pelea, Taylor rompió en llanto.

Por otra parte está el verdadero héroe del meme, el que responde sarcásticamente, y es Smudge Lord, un gato al que no le gustan los vegetales, como decía su primera imagen famosa, en Tumblr.

Los dueños del gato decidieron hacerle una cuenta de Instagram ante la popularidad del michi. “Si van a publicar mi cara en Internet, por lo menos deberían etiquetarme”, dice su primera publicación.

2. “Duren”

Los 5 memes más graciosos de gatos. (foto: Lifeder)



Y así como son graciosos, los michis también suelen ser dramáticos. Y aunque hay varias variantes, todos los gatitos que lloran se resumen en el meme de “Duren”.

3. “Yo había ponido”

Los 5 memes más graciosos de gatos. (foto: El deforma)

Todos los dueños de gatos saben lo graciosos que pueden llegar a ser y el meme de “yo había ponido” es la prueba de ello. Un gato en una pose extraña es un meme perfecto.

4. “¿Por qué pusiste…?”

Los 5 memes más graciosos de gatos. (foto: Mag El Comercio)



También en el 2019, el personaje @BillionTwits compartió en Twitter, una imagen en la que aparece una señora que muestra un supuesto examen a un gato. Además, el tuit incluyó el texto Bomboclaat.

Sin embargo, usuarios en redes sociales le dieron otro significado y destacaron la pregunta “¿Por qué pusiste?” El resto es historia de Internet.

5. Grympy Cat

Los 5 memes más graciosos de gatos. (foto: Mag El Comercio



Tardar Sauce, su verdadero nombre, saltó a la fama como Grumpy Cat tras hacerse viral en 2012. Sus fotografías con cara de amargada se dispararon por las redes en forma de meme.

Grumpy Cat falleció en 2019, con lo que dejó vacío su trono de memes.