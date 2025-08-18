Día del Médico: SNS resalta logros y compromiso con la salud en el país

  • Hoy
Día del Médico: SNS resalta logros y compromiso con la salud en el país

En ocasión del Día del Médico Dominicano, que se celebra cada 18 de agosto, el Servicio Nacional de Salud (SNS) felicita a los profesionales que forman parte de la Red Pública y reconoce su entrega diaria en favor de la vida y la salud de la población.

El director del SNS, doctor Mario Lama, destacó que los médicos son un pilar esencial del sistema sanitario y resaltó que su vocación y entrega resultan determinantes para garantizar atención  humanizada y servicios de calidad a quienes asisten a los hospitales y centros de Atención Primaria del país.

1000000624

En ese sentido, Lama resaltó los avances alcanzados en beneficio del personal médico, como la ampliación de plazas fijas que fortalecen la estabilidad laboral, implementación de incrementos salariales y acceso a programas de capacitación, residencias médicas y entrenamientos nacionales e internacionales que contribuyen al desarrollo profesional.

El director del SNS también destacó las mejoras en las condiciones de trabajo, gracias a hospitales remozados, equipados y dotados de insumos que facilitan una atención más oportuna y segura, junto con el acceso a beneficios sociales que respaldan el bienestar del personal.

El doctor Lama felicitó a los médicos en su día y aseguró que la gestión del SNS mantiene el firme compromiso de seguir fortaleciendo la Red Pública, con acciones que impactan de manera positiva, tanto en la calidad de los servicios como en la dignificación de quienes entregan su vida al cuidado de la salud de la población.

Inspirador llamado de Jaime David: anteponer valores al ‘salve quien pueda’
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Día del Médico: SNS resalta logros y compromiso con la salud en el país
Día del Médico: SNS resalta logros y compromiso con la salud en el país
18 agosto, 2025
Ministerio de Salud felicita a los médicos en su día
Ministerio de Salud felicita a los médicos en su día
18 agosto, 2014

Publicidad

Temas

Más leídas

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Las mejores opciones para ver en Netflix este fin de semana

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Bandanas o pañoleta retornan y son tendencia 2025

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

Explosión de San Cristóbal, “El caso que el Ministerio Público no quiso investigar”, según familiares de las víctimas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Erin rompe récords: huracán entra en el top 20 más poderosos del Atlántico

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo