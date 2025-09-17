El Día Internacional de la Igualdad Salarial, que se reconoce cada 18 de septiembre en varios países, representa los esfuerzos constantes en conseguir la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. Esta lucha se basa en el compromiso de las Naciones Unidas con los Derechos Humanos y contra todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las mujeres y las niñas.

Según los registros de ese organismo internacional, en todas las regiones, a las mujeres se les paga menos que a los hombres. Según los datos del año 2024, a nivel global, se estima que las mujeres ganan un 20 % menos que los hombres.

La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas siguen estancados debido a la persistencia de desigualdades históricas y estructurales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres.

El progreso para reducir esa brecha ha sido lento. Si bien se ha respaldado ampliamente la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, su aplicación en la práctica ha sido difícil. Pero, ¿cuál es la realidad dominicana, según los expertos?

El director del Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Juan del Rosario, advirtió que, aunque en los últimos años se han registrado mejoras en los salarios mínimos en la República Dominicana, estos continúan siendo insuficientes frente al costo de la canasta familiar.

Sostuvo que existe una brecha significativa entre lo que producen los trabajadores y lo que reciben como pago, lo que refleja un desajuste entre productividad y salario. A su juicio, esta situación mantiene deprimidos los ingresos y limita el estímulo al trabajo formal.

Del Rosario afirmó que las escalas salariales actuales no permiten a los trabajadores cubrir las necesidades básicas de sus familias, lo que a su vez impulsa la informalidad en el país. Consideró urgente seguir haciendo esfuerzos para que los sueldos se acerquen más al poder de compra real de la población.

De su lado, el economista Rafael Espinal, opinió que en la República Dominicana se mantienen tasas de salarios reales por debajo de los niveles de crecimiento de la productividad laboral y promedios de salarios mínimos, «que no alcanzan a cubrir la canasta familiar».

Esto, dijo Espinal, «a pesar de los esfuerzos del actual Gobierno de incrementar los salarios mínimos en varias oportunidades como nunca antes se había realizado. Así pues, presentamos mucho retraso en esa utopía de igualdad salarial».

Hace varios meses, el presidente de la República, Luis Abinader, indicó que, respecto a las desigualdades en el país, la brecha se sigue cerrando, al bajar los índices de la pobreza rural de 38.5 % en 2012 a 14.5 % en 2024. «Solo en nuestra gestión, hemos sacado 200,000 personas de la pobreza rural. Todo esto es desarrollo con igualdad», dijo.

El índice de GINI (indicador que mide la desigualdad) ha disminuido de 0.49 en 2012 a 0.38 en 2025 y el quintil más rico en 2012 poseía el 55.2 % del ingreso y hoy es 46.1 %.

En ese orden, recordó que en áreas como el mercado laboral, la participación femenina aumentó de 44.3 a 53.6 y los embarazos por cada mil adolescentes, aún altos, disminuyeron de 82.9 a 67.9 entre 2012-2024.