Día Internacional contra el Dengue: importancia y medidas de prevención en RD   

El Día Internacional contra el Dengue se celebra cada 26 de agosto en todo el mundo para sensibilizar sobre el dengue, una enfermedad transmitida por mosquitos que representa una amenaza global para la salud pública y afecta a personas de todos los grupos de edades

El dengue es una enfermedad trasmitida por la picadura del mosquito Aedes Aegypti que cada año produce más de 390 millones de casos en el mundo, de los cuáles 500 mil corresponden a la variedad más grave, el dengue hemorrágico, que causa unas 25 mil muertes.

El dengue sigue siendo un problema de salud pública global, especialmente en regiones tropicales y subtropicales. Este día busca no solo educar a la población sobre los riesgos y síntomas, sino también movilizar esfuerzos comunitarios y gubernamentales para prevenir la propagación del virus.

Puede leer: Día Mundial del Cuidado de la Piel: los mejores consejos para mantenerla siempre radiante

Medidas de Prevención

El Ministerio de Salud Pública ha compartido en varias medidas de prevención para evitar la propagación del virus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

Identifica y elimina todos los criaderos del zancudo: Revisa áreas de lavado, baldes, cilindros, bidones, tanques, botellas, floreros y hasta plantas acuáticas que tengas en casa. Elimina latas o neumáticos en desuso.

Mantén una correcta limpieza: Lava, cepilla y tapa cualquier recipiente que pueda servir para almacenar agua. Para asegurarte, al terminar de lavar un envase, voltéalo hasta que esté totalmente seco.

No dejes agua almacenada: Cambia el agua de los floreros cada 3 días y la del bebedero de los animales diariamente.

Usa protección personal en el hogar: Puedes instalar mosquiteros en las ventanas, usar ropa de manga larga, insecticidas o repelentes.

Protege a los enfermos de nuevas picaduras: Evitar que una persona infectada sea nuevamente picada reduce las posibilidades de agravar la enfermedad y contribuye a controlar la propagación con nuevos contagios.

Fumiga durante los meses de brote: Solicita a las autoridades la fumigación de las zonas afectadas.

Evitar viajar a zonas de alto riesgo: Antes de viajar, infórmate sobre la situación del dengue en tu destino.

Todos somos responsables de la prevención y disminución de esta enfermedad y sus agentes causantes, podemos trabajar para evitarla, tan solo con empezar por destruir los criaderos de mosquitos que veamos en nuestro rededor.