Día Internacional contra Ensayos Nucleares: los devastadores efectos en la humanidad

Cada 29 de agosto se celebra el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, una fecha impulsada por la ONU para llamar a la conciencia sobre los peligros de las armas atómicas y reafirmar el compromiso con la paz global.

Origen

Durante la Guerra Fría, el polígono de Semipalátinsk, en Kazajistán, fue escenario de más de 450 ensayos nucleares realizados por la Unión Soviética. Entre las características del centro, están:

Tenía el tamaño de Eslovenia, es decir 20.000 kilómetros cuadrados.

Allí se realizó la primera explosión nuclear pacífica de la Unión Soviética, el 15 de enero de 1965 a las 5:59 de la mañana. Esta creó el lago de Chagán, cuya agua no es apta para el baño ni para el consumo humano o animal.

Estuvo activo durante cuarenta años, entre 1949 y 1989.

Fue el escenario del 64% de las pruebas nucleares de la Unión Soviética.

Cuando el presidente de Kazajistán firmó el decreto de clausura en 1991, se marcó un antes y un después en el camino al cese de actividades nucleares. Años más tarde, la Asamblea General de la ONU decidió convertir aquel aniversario en una fecha simbólica frente al uso de armas nucleares.

Objetivos

El Día Internacional contra los Ensayos Nucleares se celebra en todo el mundo con conferencias, actividades educativas y eventos culturales. Pero la conmemoración va más allá del recordatorio histórico, ya que busca:

Concientizar a la sociedad sobre los riesgos ambientales y sanitarios de los ensayos nucleares.

Promover el desarme nuclear y reforzar el compromiso de los países con los tratados internacionales.

Recordar a las víctimas que sufrieron las consecuencias directas de las explosiones y la radiación.

La ONU subraya que, aunque existieron avances significativos, todavía queda un largo camino por recorrer para que las armas nucleares desaparezcan por completo de la faz de la Tierra.

¿Cuántos ensayos nucleares se han registrado en la historia?

De acuerdo con la ONU, desde la explosión de Trinity, en 1945, hasta 1996 se han ejecutado más de 2000 pruebas. Una infografía de la ONU demuestra que, durante ese periodo, Estados Unidos fue el país que más ensayos realizó (1032), seguido de la ex Unión Soviética (715), Francia (210), Reino Unido (45), China (45) e India (1).

En 1996, la Asamblea General de la ONU aprobó el «Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares», un instrumento internacional que impediría este tipo de pruebas. A pesar de haber sucedido hace casi 30 años, el tratado todavía no ha entrado en vigor.

“Hasta la fecha, 185 Estados lo han firmado y 178 lo han ratificado. Para que el tratado entre en vigor debe ser ratificado por aquellos Estados que poseen capacidades nucleares importantes”, advierte la entidad mundial.

Posteriormente a la firma de ese instrumento internacional en 1996, se han realizado 10 ensayos nucleares hasta la actualidad: 6 por Corea del Norte, 2 por India y 2 por Pakistán. En este siglo, “solo un país (Corea del Norte) ha incumplido la norma y ha ensayado armas nucleares”, advierte la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares en su sitio web.

La ONU reconoce que los ensayos nucleares resultan en tragedias humanas y medioambientales y que las armas atómicas contemporáneas son cada vez más poderosas y destructivas.