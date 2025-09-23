Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas: cómo identificar las señales de alerta

Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, con el objetivo de reflexionar sobre las estrategias para combatir este flagelo que vulnera los derechos humanos fundamentales.

La fecha fue proclamada por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, para celebrar la promulgación de la Ley 9.143, conocida como “Ley Palacios”, que penalizó por primera vez en el mundo la trata de personas con fines de explotación sexual y en brindar protección a las personas menores de edad frente a ese delito.

Pero, ¿cómo identificar a las víctimas de uno de los crímenes más atroces? A continuación, algunas recomendaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC):

Indicadores generales de la trata de personas

Las personas que han sido objeto de trata pueden:

Creer que tienen que trabajar contra su voluntad.

Ser incapaces de abandonar su lugar de trabajo.

Mostrar señales de que se están controlando sus movimientos.

Sentir que no se pueden ir de donde están.

Dar muestras de miedo o ansiedad.

Ser objeto de violencia o amenazas de violencia contra ellas, sus familiares o sus seres queridos.

Sufrir lesiones que parezcan derivadas de un ataque.

Sufrir lesiones o incapacidad típicas de determinados trabajos o medidas de control.

Sufrir lesiones que parezcan derivadas de la aplicación de medidas de control.

Desconfiar de las autoridades.

Recibir amenazas de que serán entregadas a las autoridades.

Sentir temor de revelar su situación de inmigración.

No estar en posesión de sus pasaportes u otros documentos de viaje o de identidad, porque estos documentos están en manos de otra persona.

Tener documentos de identidad o de viaje falsos.

Encontrarse en un tipo de lugar donde es probable que se explote a las personas, o tener vinculaciones con ese lugar.

No estar familiarizadas con el idioma local.

No conocer la dirección de su casa o de su trabajo.

Permitir que otros hablen por ellas cuando se les dirige la palabra directamente.

Actuar como si hubieran recibido instrucciones de otra persona.

Estar obligadas a trabajar en determinadas condiciones.

Ser objeto de castigos para imponerles disciplina.

Ser incapaces de negociar condiciones de trabajo.

Recibir una remuneración escasa o nula.

No tener acceso a sus ingresos.

Trabajar demasiadas horas por día durante períodos prolongados.

No tener días libres.

Vivir en viviendas pobres o que no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad.

No tener acceso a atención médica.

Tener una interacción limitada o nula con la red social.

Tener un contacto limitado con sus familiares o con personas que no pertenezcan a su entorno inmediato.

Ser incapaces de comunicarse libremente con otros.

Tener la impresión de estar obligadas por deudas.

Hallarse en una situación de dependencia.

Provenir de un lugar que, según consta, es una fuente de trata de personas.

Haber recibido de facilitadores el pago de sus gastos de transporte al país de destino, y estar obligados a reembolsarles esos gastos trabajando o prestando servicios en ese país.

Haber actuado sobre la base de falsas promesas.

Niños

Los niños que han sido objeto de trata pueden:

No tener acceso a sus padres o tutores.

Parecer intimidados y comportarse en una forma que no corresponde al comportamiento típico de los niños de su edad.

No tener amigos de su propia edad fuera del trabajo.

No tener acceso a la educación.

No tener tiempo para jugar.

Vivir separados de otros niños y en viviendas que no cumplen con los requisitos mínimos de habitabilidad.

Comer separados de otros miembros de la “familia”.

Recibir sólo sobras para comer.

Estar haciendo trabajos que no son adecuados para los niños.

Viajar sin estar acompañados por adultos.

Viajar en grupos con personas que no son parientes suyos.

Las siguientes situaciones también pueden indicar que los niños han sido objeto de trata:

La presencia, en tallas para niños, de vestimenta generalmente utilizada para trabajo manual o sexual.

La presencia de juguetes, camas y ropa de niños en lugares inapropiados como burdeles o fábricas.

La afirmación, por parte de un adulto, de que ha “ encontrado” a un niño que no estaba acompañado por un adulto.

El hecho de encontrar a niños no acompañados provistos de números de teléfono para llamar taxis.

El descubrimiento de casos de adopción ilegal.

Explotación en el servicio doméstico

Las personas que han sido objeto de trata con fines de explotación en el servicio doméstico pueden:

Vivir con una familia.

No comer con el resto de la familia.

No tener espacio privado.

Dormir en un espacio compartido o inadecuado.

Ser dadas por desaparecidas por su empleador aunque todavía estén viviendo en la casa de éste.

No abandonar nunca la casa por motivos sociales, o hacerlo rara vez.

No abandonar nunca la casa sin su empleador.

Recibir sólo sobras para comer.

Estar sujetas a insultos, abusos, amenazas o violencia.

Explotación sexual

Las personas que han sido objeto de trata con fines de explotación sexual pueden:

Ser de cualquier edad, aunque la edad puede variar según el lugar y el mercado.

Trasladarse de un burdel a otro o trabajar en diversos locales.

Ser escoltadas cuando van y vuelven del trabajo, compras, etc.

Tener tatuajes u otras marcas que indiquen que son “propiedad” de sus explotadores.

Trabajar muchas horas por día o tener pocos o ningún día libre.

Dormir donde trabajan.

Vivir o viajar en grupo, algunas veces con otras mujeres que no hablan el mismo idioma.

Tener muy pocas prendas de vestir.

Tener prendas de vestir que son en su mayoría del tipo de las que se utilizan para el trabajo sexual.

Saber decir sólo palabras relacionadas con el sexo en el idioma local o en el idioma del grupo de clientes.

No tener dinero en efectivo propio.

Ser incapaces de mostrar un documento de identidad.



Las siguientes situaciones también podrían indicar que las personas han sido objeto de trata con fines de explotación sexual:

Hay pruebas de que las presuntas víctimas han mantenido relaciones sexuales sin protección y/o violentas.

Hay pruebas de que las presuntas víctimas no pueden negarse a mantener relaciones sexuales sin protección y/o violentas.

Hay pruebas de que una persona ha sido comprada y vendida.

Hay pruebas de que grupos de mujeres están bajo el control de otras personas.

Se publican anuncios de burdeles o lugares semejantes que ofrecen los servicios de mujeres de determinado origen étnico o nacionalidad.

Se informa de que los trabajadores sexuales prestan servicios a una clientela de determinado origen étnico o nacionalidad.

Los clientes informan de que los trabajadores sexuales no sonríen o no cooperan.

Explotación laboral

Las personas que han sido objeto de trata con fines de explotación laboral son generalmente obligadas a trabajar en sectores como los de agricultura, construcción, entretenimiento, industria de servicios y manufactura (talleres clandestinos).

Las personas que han sido objeto de trata con fines de explotación sexual pueden:

Vivir en grupos en los mismos lugares en que trabajan y abandonar esas instalaciones muy rara vez, si es que lo hacen.

Vivir en lugares deteriorados e inadecuados, como instalaciones agrícolas o industriales.

No estar vestidas adecuadamente para el trabajo que realizan: por ejemplo, pueden carecer de equipo protector o de prendas de abrigo.

Recibir sólo sobras para comer.

No tener acceso a sus ingresos.

No tener contrato de trabajo.

Trabajar demasiadas horas por día.

Depender de su empleador para una serie de servicios, incluidos el trabajo, el transporte y el alojamiento.

No tener elección para su alojamiento.

No abandonar nunca las instalaciones de trabajo sin su empleador.

Ser incapaces de movilizarse libremente.

Estar sujetas a medidas de seguridad destinadas a mantenerlas en las instalaciones de trabajo.

Ser castigadas con multas para imponerles disciplina.

Estar sujetas a insultos, abusos, amenazas o violencia.

Carecer de capacitación básica y de licencias profesionales.

Las siguientes situaciones también pueden indicar que las personas han sido objeto de trata con fines de explotación laboral:

Se han fijado avisos en idiomas diferentes del idioma local, salvo en el caso de avisos clave como los relacionados con la salud y la seguridad, por ejemplo.

No existen avisos relativos a la salud y la seguridad.

El empleador o el gerente es incapaz de mostrar los documentos requeridos para emplear a trabajadores de otros países.

El empleador o el gerente es incapaz de mostrar registros de los salarios pagados a los trabajadores.

El equipo de salud y seguridad es de mala calidad o inexistente.

El equipo está diseñado para ser manejado por niños, o ha sido modificado con ese fin.

Hay pruebas de que se están violando las leyes laborales.

Hay pruebas de que los trabajadores deben pagar sus herramientas, alimentos o alojamiento o de que esos gastos se están deduciendo de sus salarios.

Cabe destacara que no todos los indicadores que figuran más adelante se presentan en todas las situaciones de trata de personas. Si bien la presen cia o ausencia de cualquiera de los indicadores no prueba ni deja de probar que se esté frente a un caso de trata de personas, su presencia deber ía dar lugar a una investigación.