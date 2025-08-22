Recibir burlas, discriminación, amenazas, ser víctima de terrorismo, sufrir lesiones físicas u otros tipos de violencia por el simple hecho de creer en un ser sagrado, o porque tu parecer no coincide con el de otra persona, constituye uno de los actos más indignantes de crueldad.

¿Tener la libertad de creer puede ser motivo suficiente para el maltrato físico y psicológico? En los Derechos Humanos, la libertad de religión o de creencias, la libertad de opinión y de expresión, el derecho de reunión pacífica y el derecho de asociación están relacionados.

La Organización de las Naciones Unidas advierte que aún hoy se cometen actos de intolerancia y violencia basados en la religión o las creencias. Incluso, se observa un aumento en la frecuencia y la intensidad de estos ataques, muchos con carácter criminal y patrones repetidos a nivel internacional.

Frente a esta realidad, la Asamblea General adoptó la resolución A/RES/73/296 que proclamó el “Día Internacional en Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia Basados en la Religión o la Creencia”.

Víctimas de violencia religiosa

La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN Internacional) estima que el 62% de la población mundial vive en países donde no puede practicar libremente su religión.

También puede leer: Día Mundial del Folclore: historia, significado y tradiciones dominicanas

Nigeria es uno de los casos más críticos: registra una escalada sin precedentes de violencia religiosa que, según ACN, podría agravarse si la comunidad internacional no actúa. En junio de 2022, más de 40 fieles fueron asesinados en una iglesia católica y, solo en ese año, al menos 18 sacerdotes fueron secuestrados, cuatro de ellos asesinados. También en 2022, Deborah, una estudiante universitaria de Sokoto, fue lapidada y quemada por sus compañeros tras acusarla de enviar mensajes supuestamente ofensivos sobre Mahoma.

Según ACN, alrededor de 15 millones de personas están desplazadas en doce países africanos señalados como de grave persecución religiosa en su Informe sobre libertad religiosa en el mundo 2021.

La situación también preocupa en Iberoamérica. Nicaragua encabeza la lista con más de 190 ataques contra la Iglesia católica en menos de cuatro años: desde el incendio provocado en la catedral de Managua hasta la expulsión de las Misioneras de la Caridad. México, Colombia, Argentina y Chile también registran episodios en los que grupos extremistas buscan silenciar líderes religiosos o restringir la expresión de la fe en espacios públicos.

¿Por qué el 22 de agosto?

La fecha fue designada justo después del Día Internacional del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo (21 de agosto), como una manera de visibilizar y reconocer a quienes sufren violencia debido a sus creencias.

Desde 2019, el mundo recuerda este día no solo para rendir homenaje, sino también para insistir en la obligación de los Estados de proteger a las minorías religiosas y garantizar el libre ejercicio de la fe, brindando apoyo y asistencia a las víctimas y sus familias.ecientes a las minorías religiosas y su derecho a ejercer su religión o creencia libremente.

Síguenos como periodicohoyrd