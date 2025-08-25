  Día Internacional de la Actriz y del Actor: 10 dominicanos que han marcado el entretenimiento

  Día Internacional de la Actriz y del Actor: 10 dominicanos que han marcado el entretenimiento

Cheddy García

En el marco del Día Internacional de la Actriz y del Actor, República Dominicana celebra el talento de sus artistas que han conquistado escenarios nacionales e internacionales. Desde Hollywood hasta el cine local, estos intérpretes han elevado el nombre del país con actuaciones memorables, versatilidad y compromiso artístico.

Zoe Saldaña Con raíces dominicanas por parte de su padre, Saldaña ha protagonizado franquicias icónicas como Avatar y Guardianes de la Galaxia, convirtiéndose en una de las actrices latinas más influyentes de Hollywood.

image 3
Zoe Saldaña hizo historia tras ser la primera dominicana en alzarse con un Óscar.

Manny Pérez Nacido en Santiago de los Caballeros, ha participado en más de 40 producciones, incluyendo Washington Heights y Third Watch. Su trabajo ha sido reconocido en festivales internacionales.

Michelle Rodríguez Aunque nacida en EE. UU., su madre es dominicana. Rodríguez ha brillado en la saga Fast & Furious y en películas como Girlfight y Avatar.

A1 246

Juan Fernández Actor de carácter, ha trabajado en películas como The Collector y Crocodile Dundee II, destacándose por su intensidad en pantalla.

Judy Reyes De padres dominicanos, es conocida por su papel en la serie Scrubs y por su participación en producciones independientes como Went to Coney Island.

Celinés Toribio Actriz y presentadora, ha participado en películas como María Montez y Qué León, mostrando su versatilidad entre el drama y la comedia.

Cheddy García Considerada una de las grandes del cine dominicano, ha brillado en títulos como La lucha de Ana y Trabajo Sucio, combinando humor y crítica social.

Nashla Bogaert Apodada la “Scarlett Johansson dominicana”, ha protagonizado películas como La Gunguna y Quién Manda?, destacándose por su magnetismo en pantalla.

Nashla Bogaert
Nashla Bogaert

Luis José López Ha trabajado en producciones como Center Stage y series como Modern Family y CSI: NY, llevando el talento dominicano a la televisión estadounidense.

Kiki Meléndez Actriz, humorista y productora, ha sido pionera en abrir espacios para latinas en la comedia y el entretenimiento en EE. UU.

