Día Internacional de la Alfabetización: importancia y retos

Día Internacional de la Alfabetización: importancia y retos

La alfabetización es mucho más que aprender a leer y escribir: es la puerta a todos los conocimientos del mundo y la base del aprendizaje. Con esta premisa, este 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización (DIA), este año bajo el lema: “Promover la alfabetización en la era digital”, según la UNESCO.

La organización resalta que la digitalización está transformando la forma en que las personas aprenden, trabajan y se relacionan, con oportunidades y desafíos.

Las herramientas digitales pueden abrir nuevas vías de aprendizaje para poblaciones marginadas, incluidas las 739 millones de personas que aún carecen de competencias básicas de alfabetización. Sin embargo, también existe el riesgo de una doble exclusión: quedar fuera tanto de la educación tradicional como de los beneficios que ofrece el mundo digital.

A esto se suman otros retos, como la privacidad, la vigilancia digital, los sesgos tecnológicos, la ética, el consumo pasivo y el impacto ambiental.

La UNESCO subraya que la alfabetización digital va más allá de leer y escribir en papel: implica acceder, comprender, evaluar, crear y comunicar contenidos digitales de manera segura y responsable. Además, es clave para desarrollar pensamiento crítico, identificar información confiable y participar activamente en entornos informativos cada vez más complejos.

Retos globales

Pese a los avances, la alfabetización sigue siendo una tarea inconclusa. La UNESCO advierte que:

739 millones de jóvenes y adultos en 2024 carecían de competencias básicas de lectura y escritura.
4 de cada 10 niños no alcanzan el nivel mínimo de competencia lectora.
En 2023, 272 millones de niños y adolescentes estaban fuera de la escuela.

