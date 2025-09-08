  Día Internacional de la Belleza: lo que no sabías de esta celebración mundial 

Cada 9 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Belleza, una fecha dedicada a reconocer tanto la belleza exterior como la interior, y a destacar la importancia de la industria estética en todo el mundo.

La efeméride fue establecida por iniciativa de la sección rusa del Comité Internacional de Estética y Cosmetología (CIDESCO), fundado en 1946 en Bruselas y con sede actual en Zúrich, Suiza. Esta organización es considerada un referente global en estándares de calidad para terapias de belleza y spa, y agrupa escuelas, salones y profesionales del sector en más de 30 países.

Más que apariencia: una reflexión global

El Día Internacional de la Belleza no solo busca celebrar la estética, sino también invitar a la reflexión sobre los estándares sociales de belleza, que varían según culturas y contextos. En muchos países, esta jornada se utiliza para promover la autoaceptación, el respeto por la diversidad corporal y la salud emocional vinculada a la imagen personal.

Además, se reconoce el papel económico y social de la industria de la belleza, que genera millones de empleos en áreas como cosmetología, dermatología, estética, peluquería y bienestar integral.

Curiosidades que quizás no sabías

La belleza no se limita al aspecto físico: también incluye movimientos, sonidos, olores y emociones, según la definición filosófica del término.

CIDESCO otorga diplomas reconocidos internacionalmente, considerados como el estándar más alto en formación estética.

En algunos países, esta fecha se vincula con campañas de concienciación sobre trastornos alimenticios, autoestima y salud mental