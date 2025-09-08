  Día Internacional de la Belleza: lo que no sabías de esta celebración mundial 

  • Hoy
  Día Internacional de la Belleza: lo que no sabías de esta celebración mundial 

Ésika: “Confianza es belleza, belleza es confianza”

Cada 9 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Belleza, una fecha dedicada a reconocer tanto la belleza exterior como la interior, y a destacar la importancia de la industria estética en todo el mundo.

La efeméride fue establecida por iniciativa de la sección rusa del Comité Internacional de Estética y Cosmetología (CIDESCO), fundado en 1946 en Bruselas y con sede actual en Zúrich, Suiza. Esta organización es considerada un referente global en estándares de calidad para terapias de belleza y spa, y agrupa escuelas, salones y profesionales del sector en más de 30 países.

Más que apariencia: una reflexión global

El Día Internacional de la Belleza no solo busca celebrar la estética, sino también invitar a la reflexión sobre los estándares sociales de belleza, que varían según culturas y contextos. En muchos países, esta jornada se utiliza para promover la autoaceptación, el respeto por la diversidad corporal y la salud emocional vinculada a la imagen personal.

Además, se reconoce el papel económico y social de la industria de la belleza, que genera millones de empleos en áreas como cosmetología, dermatología, estética, peluquería y bienestar integral.

Curiosidades que quizás no sabías

La belleza no se limita al aspecto físico: también incluye movimientos, sonidos, olores y emociones, según la definición filosófica del término.

CIDESCO otorga diplomas reconocidos internacionalmente, considerados como el estándar más alto en formación estética.

En algunos países, esta fecha se vincula con campañas de concienciación sobre trastornos alimenticios, autoestima y salud mental

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

  Día Internacional de la Belleza: lo que no sabías de esta celebración mundial 
  Día Internacional de la Belleza: lo que no sabías de esta celebración mundial 
8 septiembre, 2025
Jumbo presenta su campaña Belleza, Soy Yo 2025
Jumbo presenta su campaña Belleza, Soy Yo 2025
5 septiembre, 2025
Casa de Campo Resort & Villas celebra el exitoso lanzamiento de AYUNA: Less is Beauty
Casa de Campo Resort & Villas celebra el exitoso lanzamiento de AYUNA: Less is Beauty
7 julio, 2025
Regresan los calados decorativos
Regresan los calados decorativos
2 julio, 2025
Abre plataforma de educación profesional de la belleza
Abre plataforma de educación profesional de la belleza
1 mayo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

De barrer pisos a levantar La Sirena: una de las inspiradoras historias con las que debutó Migrantes

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

#SinFiltro: El renacimiento de una marca personal

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

Aprovechemos a Plenitud el Jubileo 2025

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

La inteligencia artificial generativa y la urgencia de una reforma fiscal en la República Dominicana

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

Generacion ADR y el derecho a la autonomía reproductiva

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

El Papa León XIV declara al genio de la informática adolescente Carlo Acutis como el primer santo milenario

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo