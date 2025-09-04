Día Internacional de la Beneficencia: pequeños gestos con un enorme impacto  

El 5 de septiembre de cada año se celebra el Día Internacional de la Beneficencia, que fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 con el objetivo principal de sensibilizar y proporcionar una plataforma común para actividades relacionadas con la caridad en todo el mundo para individuos, organizaciones benéficas, filantrópicas y voluntarias para sus propios fines a nivel local, nacional, regional e internacional.

Cada año, las organizaciones benéficas de todo el mundo ayudan a salvar y mejorar la vida de las personas, luchando contra las enfermedades, protegiendo a los niños y dando esperanza a muchos miles de personas.

Puede leer: ¿Cómo afecta la obesidad a la salud sexual?

Historia

El Día Internacional de la Beneficencia fue concebido como una iniciativa de la sociedad civil húngara apoyada por el Parlamento y el Gobierno húngaros en 2011, para aumentar la visibilidad, organizar eventos especiales y, de este modo, aumentar la solidaridad, la responsabilidad social y el apoyo público a la beneficencia.

El 5 de septiembre fue elegido para conmemorar el aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 «por el trabajo realizado en la lucha para superar la pobreza y la miseria, que también constituyen una amenaza para la paz».

El 17 de diciembre de 2012, en respuesta a una propuesta de Hungría, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por consenso una resolución para designar el 5 de septiembre como Día Internacional de la Beneficencia.

¿Cómo formar parte de la benevolencia?

Busque un lugar para ser voluntario

Dar a la caridad es siempre algo que vale la pena hacer, pero también puede donar su tiempo además de (o en lugar de) su dinero. Encuentre un lugar cerca de su casa donde pueda trabajar y hacer el bien en su comunidad. Esto es ideal si usted está en una posición en la que quiere ayudar a otros, pero su situación de vida actual dificulta las donaciones monetarias. No se puede poner precio al tiempo dedicado a ayudar a los demás.

Echa un vistazo a plataformas para realizar donaciones

Cuando usted está considerando donar a la caridad, ni siquiera necesariamente tiene que donar a grandes organizaciones. Existen lugares donde la gente común tiene problemas que, aunque considerables, pueden no estar en condiciones de recibir ayuda de una organización benéfica organizada.

Un ejemplo de ello es la plataforma gofundme, donde puedes realizar donativos para ayudar a una persona o para una causa que le preocupe. Tómese su tiempo para mirar algunos de estos problemas y ayudar a mejorar la vida de las personas.