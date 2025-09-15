Día Internacional de la Democracia: cómo se encuentra la República Dominicana y sus principales retos

Cada 15 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Democracia, declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. La fecha busca resaltar la importancia de fortalecer las instituciones democráticas, fomentar la participación ciudadana y garantizar procesos transparentes que permitan a los pueblos ejercer plenamente su soberanía.

Sin embargo, de acuerdo con el politólogo David La Hoz, la conmemoración encuentra a la República Dominicana con una democracia aún en construcción, marcada por la debilidad de sus instituciones, especialmente la administración de justicia, que, en sus palabras, sigue siendo “vasalla de los demás poderes” y «no ha conseguido ser independiente ni imparcial».

Advirtió que, si no se fortalecen las entidades públicas, la democracia corre el riesgo de reducirse a un mero proceso electoral, con la agravante de que este tampoco es diáfano, «porque sus reglas se cumplen solo parcialmente». «Al interior de los partidos no existe democracia; son todavía entidades oligárquicas y nadie puede dar lo que no tiene», aseguró el catedrático.

«Desgraciadamente, en todo Occidente, es decir, en el terreno fértil de la democracia, se observa un apreciable retroceso, porque tecnología y poder marchan a la par y el orden tecnológico no admite deliberación; simplemente se impone»,expresó.

Politólogo David La Hoz

Por su parte, Belarminio Ramírez Morillo considera que la democracia dominicana se encuentra en un ciclo de antipolítica y desafección, situación para la cual el liderazgo del país no estaba preparado.

«El liderazgo sigue con la mentalidad del pasado frente a un nuevo cerebro y una nueva conducta social», declaró el politólogo, quien además destacó: «El distanciamiento que tiene la mayoría de la población, sobre todo la juventud, con los partidos políticos y los líderes genera un ambiente de antipolítica y desafección que crece y que, con los altos niveles de abstención, pone en peligro la legitimidad democrática».

Entretanto, la politóloga y viceministra de Cooperación Internacional, Olaya Dotel, afirmó que la fecha encuentra al país caribeño con la institucionalidad del sistema político fortalecida, al tiempo que persisten amplias inequidades culturales y económicas que afectan de manera particular a las mujeres.

Olaya Dotel, politóloga y viceministra de Cooperación Internacional.

Retos actuales de la República Dominicana

A juicio de Belarminio Ramírez, uno de los retos que enfrenta la República Dominicana en este «nuevo ciclo de partidos fracturados y democracia enferma» es forjar el liderazgo.

«La democracia está en una peligrosa encrucijada. Los partidos seguirán en quiebre y, si no emerge un liderazgo confiable que inspire confianza y esperanzas, después del 2028 la República Dominicana podría tener una crisis sistémica. La solución se complica, porque los líderes parecen no entender», enaftizó el también abogado.

Belarminio Ramírez, politólogo y abogado.

Otro reto, agregó el experto, es persuadir a la ciudadanía para que participe en los procesos sociales de la democracia. «Tenemos un ciudadano que exige derechos y libertades, pero que no quiere participar para construirlos», pronunció.

«Asimismo, resulta determinante para la salud de la democracia Dominicana la reducción de los costos de las campañas políticas», añadió Olaya Dotel.