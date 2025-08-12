Día de la Juventud: la joven que salía a tocar puertas para brindar sus servicios de pedicurista y logró costear sus estudios

La juventud suele asociarse con vigor, alegría y entusiasmo. No es raro escuchar la frase: “Estás en la flor de tu juventud”, pero lo que muchos desconocen son los retos y sacrificios que enfrentan los jóvenes de hoy en día en busca de cumplir sus sueños.

En el marco del Día Internacional de la Juventud, las Naciones Unidas reconoce que los jóvenes aportan creatividad, perspicacia y profundos vínculos comunitarios, contribuyendo a cerrar la brecha entre las políticas y la práctica.

Una joven que sobrepasó los retos

Morelia Olaverria, de 28 años, es un ejemplo vivo de que, con determinación, los sueños sí se cumplen. Es la primera de una numerosa familia en marcar un precedente y graduarse de licenciatura en Comunicación Social, aunque no sin sacrificios.

Su trayectoria académica comenzó de manera habitual, pero estuvo marcada por la inestabilidad laboral de sus padres. Esto la llevó a cursar sus estudios básicos en diferentes escuelas, aún así, culminando con honores como estudiante meritoria y de excelencia académica en 2016.

No pudo ingresar de inmediato a la universidad debido a la falta de recursos económicos ya que tenía una hija de apenas dos meses de nacida. En ese momento, su esposo tampoco podía ayudarle económicamente, lo que la colocó en una etapa muy difícil de su vida.

Morelia Olaverria.

“Fue entonces cuando, buscando cómo aportar a mi hogar, empecé a trabajar como pedicurista y manicurista a domicilio. Recorría las calles de Villa Fundación con mi cantina y productos, tocando puertas para ofrecer mis servicios y así contribuir con los gastos de la casa”, cuenta al periódico Hoy.

En 2018 se separó de su esposo y regresó a su comunidad natal, Arroyo Hondo. Allí, su trabajo como manicurista comenzó a crecer y, en ese proceso, conoció al padre de sus dos hijos menores. Él la motivó a inscribirse en la universidad, pues recientemente se había graduado como ingeniero industrial.

En 2019, durante la pandemia de la COVID-19, reflexionó sobre su futuro y decidió estudiar Comunicación Social, mención Periodismo, en la misma universidad donde su esposo se graduó. Al inicio, las clases eran virtuales, pero no contaba con los recursos tecnológicos necesarios. Con el apoyo de su suegra, quien le prestaba su computadora, pudo continuar. Con el tiempo, y gracias a su trabajo, logró comprar una laptop propia y completar su primer año de estudios.

“Cuando las clases se tornaron presenciales, el esfuerzo se intensificó: debía levantarme a las 5:00 a.m. para tomar la guagua a las 5:30 y llegar a la universidad a las 8:00 a.m., cubriendo gastos de transporte y mensualidad. En el tercer cuatrimestre tuve que pausar nuevamente mis estudios debido a una cesárea por el nacimiento de mi tercer hijo. Sin embargo, mi deseo de superación me impulsó a retomar la carrera y seguir adelante”, relata Olaverria.

En 2025 culminó su licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo. “Este logro tiene un significado especial: soy la primera mujer y la primera integrante de la rama materna de mi familia en graduarse de la universidad. Para mí, esto es motivo de satisfacción personal y orgullo familiar. Me convierto así en un ejemplo para las mujeres de mi familia y en un motivo de alegría para mis tías, mi abuela y mi madre, quienes ven en mí a la persona que ha logrado abrir un nuevo camino en la familia Olaverria”.

