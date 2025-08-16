Día Internacional de la Montaña Rusa: datos curiosos y las más impresionantes del mundo

El próximo sábado 16 de agosto se celebra, como cada año, el Día Internacional de la Montaña Rusa, una efeméride que conmemora la patente de la primera montaña rusa con bucles, conocida como «Loop the Loop», registrada por Edwin Prescott en Estados Unidos el 16 de agosto de 1898.

Gracias a la acción centrífuga de su diseño elíptico redujo las fuerzas de gravedad, permitiendo que los vagones permanezcan en su lugar mientras circula por la pista.

La creación de esta efeméride ha sido por iniciativa de la organización American Coaster Enthusiasts.

A continuación, descubra algunos datos más curiosos de las montañas rusas y cuales son las atracciones más populares:

Datos curiosos

Marcus Adna Thompson patentó la primera montaña rusa el 20 de enero de 1885.

La montaña rusa más antigua surgió en el siglo XVII, en San Petersburgo (Rusia).

El nombre de la montaña rusa se debe a las primeras diversiones que se desarrollaron en Rusia durante el invierno. Eran grandes toboganes de madera que descendían con trineos deslizables sobre la nieve.

La montaña histórica más conocida del mundo se llama Cyclone . Fue inaugurada en Coney Island (Brooklyn, New York), en el año 1927.

La primera montaña rusa invertida del mundo, conocida como Batman The Ride, fue inaugurada en 1992 en el parque de atracciones Six Flags Great America, en Illinois.

Montañas rusas más impresionantes del mundo

Takabisha, Fuji-q Highland (Fujiyoshida, Japón)

Intimidator, Carowinds (Charlotte, Carolina del Norte, EE UU)

Eejanaika (Fuji-Q Highland, Japón)

Shambhala (Port Aventura, España)

Superman, Six Flags New England (Agawam, Massachussets, EE UU)

Thunder Dolphin (Tokyo Dome City, Japón)