Día Internacional de la No Violencia: ¿Cómo identificar si estás dentro del ciclo de maltrato?

  • Hoy
Día Internacional de la No Violencia: ¿Cómo identificar si estás dentro del ciclo de maltrato?

Violencia (Fuente externa)

El 2 de octubre de cada año, se conmemora el Día Internacional de la No Violencia en homenaje al líder del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la paz, Mahatma Gandhi.

De acuerdo con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 2007, se estableció la conmemoración de este día con el objetivo de difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública.

El histórico líder pacifista dijo alguna vez: “La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.

XSC4PCURAZBQFLO4CPPOEF7L2I
Violencia (Fuente externa)

Lee más: ¿Por qué hoy se celebra el Día Mundial de la No Violencia Contra la Mujer?

El ciclo de la violencia de género

LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y SU IMPACTO EN LA SALUD
Violencia (Fuente externa)

La psicóloga estadounidense Lenore Walker dio a conocer al portal internacional Infobae que el esquema llamado ‘El ciclo de la violencia’, compuesto de 3 fases, para comprender la violencia contra las mujeres y la dinámica entre el agresor y la víctima:

  1. Fase de tensión: el agresor acumula tensión gradualmente, y de manera inesperada, su estado de ánimo cambia de forma negativa, actuando de manera impredecible. A pesar de los esfuerzos de la mujer por calmarlo, complacerlo y reducir la tensión, creyendo que puede controlarlo, la tensión sigue aumentando.
  2. Fase de explosión de violencia o agresión: en esta fase la violencia estalla y el agresor ejerce agresiones físicas, psicológicas y sexuales contra la mujer y/o sus hijas e hijos. Es común que en esta fase se presenten denuncias y se cuente lo que está sucediendo.
  3. Fase de arrepentimiento o luna de miel: el agresor se muestra arrepentido, pide perdón, justifica su conducta, promete cambiar, ofrece regalos y muestras de afecto hacia la pareja y la familia, creando la ilusión de cambio. Su objetivo es mantener la relación de pareja, lo que a menudo lleva a que la mujer retire la denuncia y minimice el comportamiento agresivo, prolongando así el ciclo.

Este ciclo de violencia se repetirá con mayor frecuencia hasta que finalmente quede reducido a una sola fase: la de explosión o agresión y entonces, en el peor de los casos, tenga como consecuencia un feminicidio.

También leer: Hoy es el Día Internacional de la NO Violencia Contra la Mujer: ¿Por qué debemos eliminarla?

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Día Internacional de la No Violencia: ¿Cómo identificar si estás dentro del ciclo de maltrato?
Día Internacional de la No Violencia: ¿Cómo identificar si estás dentro del ciclo de maltrato?
2 octubre, 2025
Día Internacional de Café: 12 cosas que quizás no sabías de esta rica bebida
Día Internacional de Café: 12 cosas que quizás no sabías de esta rica bebida
1 octubre, 2025
Día Mundial del Corazón 2025: el poderoso recordatorio para cuidar tu salud   
Día Mundial del Corazón 2025: el poderoso recordatorio para cuidar tu salud   
29 septiembre, 2025
Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025: Este es el eje central
Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025: Este es el eje central
25 septiembre, 2025
Día Internacional del Mimo: origen y curiosidades  
Día Internacional del Mimo: origen y curiosidades  
22 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

El éxito de La casa de Alofoke y  y fracaso del PRM

El éxito de La casa de Alofoke y  y fracaso del PRM

Cuando se quiere

Cuando se quiere

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Albert Mena: “Llevaba una vida desordenada con mentiras e infidelidades”

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

Edición Impresa, miércoles 01 de octubre de 2025

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

La Voz del Paciente RD: La importancia de las alianzas

De por sí, el partido no es el problema

De por sí, el partido no es el problema

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo