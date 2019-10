Día Internacional del Cacao: los olvidados

No pensábamos abrumar a los lectores con otra entrega sobre cacao, ya que en la anterior habíamos destacado las personalidades señeras en la siembra intensiva del “teobroma cacao”, en la región del Nordeste de país. En el siglo XIX, don Gregorio Rivas y en el XX, el Dr. Héctor Rizek Llabaly.

En esta ocasión se celebró este magno acontecimiento en San Francisco de Macorís. En estos momentos, el cacao tipo Hispaniola, que tal vez por una supina ignorancia de los organizadores ni siquiera lo mencionaron, ya que aparentemente surgió por generación espontánea. Por eso no aquilataron en su justa dimensión, ni tampoco valoraron los ingentes esfuerzos realizados por una serie de individuos, que al correr del tiempo parecen quedarse en el anonimato. Pero, para recordarles su ingratitud, nos permitiremos relatar sucintamente la historia del cacao élite y que constituye un prestigio para la República Dominicana.

El 23 de junio de 1980, el presidente don Antonio Guzmán Fernández emite el decreto No. 1818, denominando el nuevo tipo de cacao fermentado para exportación Hispaniola. El 5 de julio del mismo año, el entonces secretario de Agricultura, agrónomo Hipólito Mejía Domínguez, conjuntamente con él que estás líneas garrapatea, realizamos el primer embarque de 250 sacos de 70 K. N. de cacao tipo Hispaniola, en un contenedor modificado, como lo exigió la firma Hershey Foods Corporation a quien Mallano le había vendido el cacao.

Los exportadores tradicionales apostaron al fracaso de lo que ellos consideraban una aventura de un joven soñador. Sin embargo, la compañía naviera Sea Land, nos otorgó el 30 de septiembre de 1982, un Certificado al Mérito por haber Mallano exportado 10,000 sacos de 70 K.N. Aquella quimera, se había convertido en el motor para la obtención del reconocimiento de nuestro cacao como fino o de aroma. Aquella visión se convirtió en realidad y hoy, la mayoría de las firmas exportadoras venden Hispaniola, en una modalidad que también nosotros pusimos en vigor; la utilización de sacos de polipropileno en lugar de los de yute o cabuya, lo cual significó un ahorro de alrededor de 40 pesos en cada unidad, diferencia ésta que iba en beneficio del productor.

Las personalidades extranjeras vinculadas al cacao Hispaniola y a las cuales les debemos eterna gratitud son: El experto, Dr. Harold W. Allison, enviado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), quien diseñó las primeras bandejas y cajas para la fermentación del cacao. Glenn Trout, director de Agronegocios, y el subdirector B. K. Matlick, de la Hershey Foods Corporation, empresa a la que le vendíamos el cacao con un sobreprecio de diez centavos de dólar por kilo.

Para orientar y conquistar más cosecheros al Consorcio de Productores liderado por Mallano, se celebró en El Mamey, Los Hidalgos, Puerto Plata, el 3 de marzo de 1984, la 1ra. Jornada Internacional del Cacao con el patrocinio de la Comisión Nacional del Cacao, Hershey Foods Corporation, M & M Mars Corporation, Gill &Duffus, Inc., Cortés Hermanos,& Co. y Mallano. Alli fueron expositores, G. Stevenson y Peterson de la Hershey y Ron Bixler de M & M Mars.

En una visita que realizamos a M & M Mars, los directivos señores Clancy y Spichiger, instruyeron al señor Ron Bixley para que nos lanzara el reto de producir un cacao “Grado de A” conforme los requisitos de la Bolsa del Café y el Cacao de la ciudad de New York. ¡Aceptamos el reto! Construimos un equipo clasificador y enviamos 2 contenedores de este tipo de cacao al cual denominamos MACORIX, contando con la participación de la Hacienda Romelia de Juan Barceló, obteniendo un excelente promedio de 807semillas por Kg.

Para la exportación de Cacao Hispaniola se formó un Consorcio de Productores, del sector público y el privado. Del Sector Público:

Antonio Mendoza; José Núñez; Gitto Larrauri; Danilo Duarte; Joselyn Uribe; Rhadamés Rodríguez; Víctor Hidalgo; Electo Santana; Juan Cuello; Agustín Jáquez; Luis Troncoso; Héctor Nin; Amable Pérez; Diego Borbón: Marino Toribio; Julio Lizardo, Orlando Rodríguez y Jorge Curiel.

Por el sector privado: Hacienda Romelia (Juan Barceló); Agropecuaria González (Don Tobías González) y Ramón Hilario.

Los inicios de la exportación del cacao Hispaniola fueron muy controversiales, ya que los exportadores tradicionales se aferraron al clásico tipo Sánchez, de menor tratamiento pos cosecha y requisitos para su exportación. No obstante esa persistente y reticente oposición, el cacao tipo Hispaniola triunfó y hoy todos los exportadores nacionales están orgullosos de él y su futuro.