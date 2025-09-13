  Día Internacional del Chocolate: por qué nos gusta tanto este dulce irresistible

El cacao, ingrediente principal del chocolate, ha sido utilizado desde la antigüedad por sus beneficios medicinales y nutricionales (Imagen ilustrativa Infobae)
Cada 13 de septiembre, el mundo celebra uno de los placeres más universales: el chocolate. Esta fecha, conocida como el Día Internacional del Chocolate, rinde homenaje no solo a su sabor irresistible, sino también a su rica historia, sus beneficios para la salud y su profundo vínculo con las culturas mesoamericanas.
La celebración fue instaurada en Francia en 1995 como tributo al escritor británico Roald Dahl, autor de Charlie y la Fábrica de Chocolate. Curiosamente, también coincide con el nacimiento de Milton S. Hershey, fundador de la icónica compañía de chocolates Hershey.
El cacao: un regalo de México al mundo
El chocolate tiene su origen en el cacao, fruto del árbol Theobroma cacao, cultivado por civilizaciones como los olmecas, mayas y aztecas. Estas culturas lo consideraban sagrado, lo utilizaban en ceremonias religiosas y lo valoraban como moneda de cambio. La bebida ancestral xocolatl, elaborada con cacao, era símbolo de fuerza y sabiduría.
Hoy, México sigue siendo un referente en la producción de cacao, especialmente en estados como Tabasco y Chiapas, donde comunidades como la familia Pons continúan cultivando este fruto con técnicas tradicionales, apoyadas por iniciativas como el Plan Cacao de Nestlé.
Beneficios para la salud
El chocolate, especialmente el amargo, es rico en antioxidantes, hierro y vitaminas. Estudios han demostrado que:
- Mejora la circulación y regula la presión arterial
- Eleva el colesterol bueno
- Protege contra el daño solar
- Disminuye migrañas
- Mejora la función cerebral
- Equilibra el cuerpo durante la menstruación
Cómo celebrar este día
Las formas de celebrar el Día Internacional del Chocolate son tan variadas como sus sabores:
- Degustar diferentes tipos de chocolate: oscuro, con leche, con frutos secos o especias
- Preparar postres caseros: brownies, tartas, mousse o galletas
- Disfrutar una taza de chocolate caliente
- Visitar una chocolatería artesanal
- Organizar una cata con amigos y familiares
Consejos para disfrutarlo al máximo
- Elige chocolate de calidad, con alto contenido de cacao y sin aditivos artificiales
- Explora nuevos sabores y combinaciones
- Consume con moderación, para aprovechar sus beneficios sin excederse
- Combínalo con frutas, frutos secos o bebidas para realzar su sabor