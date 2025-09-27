Dia internacional del conejo: estas son las curiosidades de este animal

Cada último sábado de septiembre se celebra el Día internacional del Conejo. La iniciativa nació de la mano de la organización británica Rabbit Welfare Association & Fund (RWAF), con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de proteger y cuidar a estos animales, tanto en su faceta doméstica como en su vida salvaje.
El conejo común es una especie de mamífero lagomorfo, perteneciente a la familia Leporidae. Son animales herbívoros, gregarios y territoriales, con hábitos nocturnos.
Los conejos poseen un pelaje muy suave, con una cola pequeña. Su cuerpo está cubierto con un pelaje espeso, con patas anteriores más cortas que las posteriores. Mide hasta 50 cm, con un peso corporal de 2,5 kilogramos. Sus orejas son alargadas (hasta unos 7 cm) y ayudan a regular su temperatura corporal.
Curiosidades
- Los conejos y las liebres son lagomorfos, un orden perteneciente a los mamíferos placentarios.
- Son 100% herbívoros. Tienen una dieta de pastos, plantas, frutas y verduras.
- Sus dientes nunca dejan de crecer. De forma natural los dientes se quedan cortos por el uso y desgaste cuando mastican.
- El conejo no puede vomitar, su sistema digestivo no se lo permite.
- El conejo más longevo del mundo vivió 17 años, se llamaba Do y era de la raza Jersey Wooly.
- Los conejos comunes miden de 33 a 50 cm de largo. Pesan entre 1,5 y 2,5 kg, sin embargo, la longitud y el peso pueden variar según la especie.
- Los conejos son animales crepusculares, son más activos al amanecer y al atardecer.
- Tienen una visión de casi 360 grados, pueden ver lo que hay alrededor y detrás de ellos, pero no pueden ver de frente.