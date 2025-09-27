Dia internacional del conejo: estas son las curiosidades de este animal

  • Hoy
Dia internacional del conejo: estas son las curiosidades de este animal

Cada último sábado de septiembre se celebra el Día internacional del Conejo. La iniciativa nació de la mano de la organización británica Rabbit Welfare Association & Fund (RWAF), con el objetivo de sensibilizar sobre la necesidad de proteger y cuidar a estos animales, tanto en su faceta doméstica como en su vida salvaje.

El conejo común es una especie de mamífero lagomorfo, perteneciente a la familia Leporidae. Son animales herbívoros, gregarios y territoriales, con hábitos nocturnos.

Puede leer:

Los conejos poseen un pelaje muy suave, con una cola pequeña. Su cuerpo está cubierto con un pelaje espeso, con patas anteriores más cortas que las posteriores. Mide hasta 50 cm, con un peso corporal de 2,5 kilogramos. Sus orejas son alargadas (hasta unos 7 cm) y ayudan a regular su temperatura corporal.

Curiosidades

  • Los conejos y las liebres son lagomorfos, un orden perteneciente a los mamíferos placentarios.
  • Son 100% herbívoros. Tienen una dieta de pastos, plantas, frutas y verduras.
  • Sus dientes nunca dejan de crecer. De forma natural los dientes se quedan cortos por el uso y desgaste cuando mastican.
  • El conejo no puede vomitar, su sistema digestivo no se lo permite.
  • El conejo más longevo del mundo vivió 17 años, se llamaba Do y era de la raza Jersey Wooly.
  • Los conejos comunes miden de 33 a 50 cm de largo. Pesan entre 1,5 y 2,5 kg, sin embargo, la longitud y el peso pueden variar según la especie.
  • Los conejos son animales crepusculares, son más activos al amanecer y al atardecer.
  • Tienen una visión de casi 360 grados, pueden ver lo que hay alrededor y detrás de ellos, pero no pueden ver de frente.
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Dia internacional del conejo: estas son las curiosidades de este animal
Dia internacional del conejo: estas son las curiosidades de este animal
27 septiembre, 2025
¿Cómo funciona el cambio de estaciones y qué significa el equinoccio de otoño?
¿Cómo funciona el cambio de estaciones y qué significa el equinoccio de otoño?
2 septiembre, 2025
Los huracanes: ¿Una desgracia para el país o una defensa de la naturaleza?
Los huracanes: ¿Una desgracia para el país o una defensa de la naturaleza?
27 agosto, 2025
Elsa Núñez, maestra del abstraccionismo que honra la naturaleza y la mujer
Elsa Núñez, maestra del abstraccionismo que honra la naturaleza y la mujer
23 junio, 2025
Celebran el Festival del Conejo en El Llano
Celebran el Festival del Conejo en El Llano
13 noviembre, 2024

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, viernes 26 de septiembre de 2025

Edición impresa, viernes 26 de septiembre de 2025

Esperando el informe

Esperando el informe

Mientras los acuerdos sean titulares, nada cambiará

Mientras los acuerdos sean titulares, nada cambiará

“El Dominio Mundial”: geoestrategias y poder a través de fuerzas militares (4)

“El Dominio Mundial”: geoestrategias y poder a través de fuerzas militares (4)

La Página. Viernes 26 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 26 de septiembre de 2025

José Sirí: Te apoyo, no te rindas

José Sirí: Te apoyo, no te rindas

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo