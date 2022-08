Día Internacional del Hashtag: ¿Cuáles son los más usados?

Ver el símbolo numeral en las publicaciones de Facebook, Twitter e Instagram es usual. Además de sumar seguidores y ‘me gusta’ van acompañados de un significado que en su mayoría logran ser Trending Topic.

Son usados para acompañar el pie de página de alguna foto en Instagram, publicaciones en Facebook y de opinión en Twitter que tienen como fin determinar el mensaje y cuando estas son utilizadas reiteradas veces por usuarios se los llama ‘TT o Trending Topic’.

Muchas de las ‘etiquetas’ son abreviadas y en inglés, cuyo significado es desconocido por la mayoría de los usuarios de las redes. Sin embargo, para ‘imitar’ a sus ídolos e influencers lo usan para estar ‘a la moda’.

¿Cuáles son los más utilizados?

#TBT: Significa en inglés: Throwback Thursday y en español es ‘jueves de recuerdos’ y fue el primero en iniciar la tradición de la etiqueta por día. Es usado para recordar fotos del pasado con momentos inolvidables y en su mayoría tienen significados nostálgicos.

#OOTD: Es el más utilizado en moda para mostrar el look elegido para el día. En inglés es ‘Outfit of the Day’, o ‘cambio del día’.

#POTD: ‘Photo of the day’ o ‘Picture of the day’ como ‘la foto del día’. Según expertos, este es el hashtag ideal para escribirlo de pie de página.

#FBF: Similar el #TBT, en inglés es Flashback Friday, ambos acompañan fotos del pasado con recuerdos pero para postearlo los días viernes como ‘recuerdo del viernes’.

#MCM: Su significado en inglés es: Man Crush Monday refiriéndose a un ‘flechazo’ de lunes con algún hombre. Es ideal para usarlo para el famoso ‘amor a primera vista’ y únicamente usarlo los días lunes.

#WCW: En inglés Woman Crush Wednesday traduciéndose como ‘flechazo femenino de miércoles’ para usarlo ese día con fotos de mujeres que cautivaron la mirada de los hombres.

#F4F: Uno de los menos utilizados pero el perfecto para conseguir seguidores en las redes sociales. En inglés es ‘Follow 4 Follow’ que es ‘seguir para seguir’ y que ambos usuarios estén conectados en sus cuentas.