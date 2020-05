Día Internacional del Jazz 2020: La virtualidad de un evento que viajó en redes por el mundo

A modo de introducción: Aquella fiesta mundial que ningún virus detiene!

Programado para abril del 2020, año de terror para muchos , Africa del Sur era el anfitrión de referencia física para esta celebración, que en el mundo esperaron mujeres y hombres de casi todas las edades, para vibrar con una música que tiene claves y símbolos, su larga historia, heroínas y héroes de instrumentos y voces que han cubierto momentos de grandes emociones, inolvidables. Quiero presentarles toda la información, a modo de recuento de lo que ha sido este año Día Internacional del Jazz. Hago la salvedad de que la ciudad de Africa del Sur escogida para la celebración de este año ha sido la San Pedro de Macorís de Africa del Sur, me refiero la bella ciudad portuaria de Ciudad del Cabo ( Cape Town ). Se comprende : por aquel puerto llegó el jazz a esa parte del continente africano y allí se ha cultivado con excelentes manifestaciones de jazz de rango internacional…

Ha sido Ciudad del Cabo también lugar de nacimiento de músicos insignes, tales como Abdullah Ibrahim ( antiguo Dollar Brand ) y Doudo Dukuana, brillante saxofonista exiliado en París en la década de los años 70 del siglo XX. (CFE)

1/Por que Ciudad del Cabo para la celebracion del Día Internacional del Jazz abril 2020.

“Un reconocimiento del fuerte compromiso de Sudáfrica con la diplomacia cultural”…

París: La directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, anunció que la ciudad anfitriona mundial del Día Internacional del Jazz para 2020 es Ciudad del Cabo, Sudáfrica, marcando la primera vez que la celebración se realiza en una ciudad africana.

“Esta decisión es un reconocimiento del fuerte compromiso de Sudáfrica con la diplomacia cultural a través de un alto grado de creatividad y una diversidad excepcional en su programación, respaldada por una gran red de socios”, dijo el Director General.

El Festival Internacional de Jazz anual de Ciudad del Cabo, que comenzó en 2000, ha convertido a la ciudad en un destino de jazz de clase mundial.

Como la Ciudad Anfitriona Global 2020, Ciudad del Cabo mostró una historia y herencia de jazz únicas. Los organizadores de la celebración enfatizan que “Jazz en Ciudad del Cabo es más que música: es la historia de la esclavitud y la lucha contra el apartheid”.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

El tema del evento 2020 Global Host City, “Tracing the Roots and Routes of African Jazz”, (Trazando las Raíces y las Rutas del Jazz africano ) incluye descubrir, a través de la música de jazz, la identidad africana y el potencial creativo de África para inspirar la creación musical mundial.

El 2020 All Star-Global Concert unió a los músicos de jazz más populares e icónicos de África y de todo el mundo, y se organizaron junto con programas escolares, clases magistrales y eventos educativos y musicales locales, nacionales y regionales.

La celebración del Día Internacional del Jazz involucra a artistas, educadores y audiencias de todo el mundo. Está dirigido por la UNESCO y el Instituto de Jazz Thelonious Monk, junto con su presidente, el legendario pianista de jazz y compositor Herbie Hancock, quien se desempeña como embajador de buena voluntad de la UNESCO para el diálogo intercultural.

2/Las palabras de la Directora General de la UNESCO Sra. Audrey Azoulay. 30 de abril 2020. “El jazz es una música hecha por y para gente que ha decidido sentirse bien a pesar de las circunstancias”, observó el saxofonista tenor Johnny Griffin. En las especiales circunstancias de este Día Internacional del Jazz, en un momento en que el mundo se enfrenta a la pandemia de la COVID-19, la música está uniendo a la gente y ayudando a mantener viva la esperanza. El jazz se escucha en los hogares de todo el mundo durante el confinamiento.

Se adaptan los clásicos del jazz, se organizan jam sessions por medio de Internet y los grandes nombres del jazz ofrecen sus arreglos e improvisaciones en línea. Si el jazz se convierte así en un compañero de fatigas para muchos, es probablemente porque sabe cómo aprovechar al máximo el momento presente. A través del jazz encontramos una cercanía que se hace más difícil por las medidas de distanciamiento social, porque la melodía de jazz es un diálogo constante entre los músicos de la banda y también con el oyente.

Este diálogo, que recibe múltiples influencias y agrupa tradiciones musicales de diferentes continentes, resuena así en todas las culturas y nos hace sentirnos más cercanos. Gracias al jazz, también reafirmamos las virtudes de la improvisación, pues reinterpretar y representar de forma diferente lo que creíamos conocer es al mismo tiempo rendir homenaje y afirmar que, a pesar de las circunstancias, persiste esa libertad de creación. Por tanto, este Día brinda a la UNESCO la oportunidad de celebrar el poder del jazz, que acompaña día a día a los que están confinados y a los que no pueden estarlo.

También es una oportunidad para que nuestra Organización rinda homenaje al gran saxofonista Manu Dibango, Artista de la UNESCO para la Paz desde 2004, que falleció el pasado 24 de marzo a consecuencia de la COVID-19. Nuestra Organización expresa su admiración a un hombre que demostró que el jazz es un instrumento de esperanza, de diálogo entre culturas y de paz.

Manu Dibango creía profundamente en el poder de la música para unir a los pueblos y las culturas porque, como dijo en un artículo de El Correo de la UNESCO de marzo de 1991, la música era “el contacto más espontáneo y natural que se establece entre dos seres”. Precisamente necesitamos toda la magia del Jazz en un periodo en el que recordamos colectivamente lo esenciales que son para nosotros la música y todas las demás artes. Ello es particularmente cierto en el caso del Jazz, que ha acompañado las penurias de la esclavitud y la opresión para convertirse finalmente en un símbolo de libertad y mestizaje. Este año, la crisis sanitaria obligó a cancelar los conciertos y festivales que se iban a celebrar.

Con este mensaje, la UNESCO desea reiterar su apoyo a los artistas, clubes de jazz y salas de concierto, cuyas actividades se han interrumpido, así como a Ciudad del Cabo, que iba a acoger la edición de 2020 de este Día Internacional del Jazz. A pesar de que estas cancelaciones nos entristecen, la creatividad que los aficionados y los músicos de jazz demuestran en estos tiempos de aislamiento nos llena de esperanza. Así pues, para que las melodías de jazz sigan resonando y transportándonos, la UNESCO, junto con su asociado, el Instituto de Jazz Herbie Hancock, se ocuparán hoy de la difusión de cursos y actuaciones de jazz, con la participación de grandes nombres del género. Invitamos a todas y a todos a unirse a nosotros en línea, para que el jazz nos haga vibrar una y otra vez. De hecho, el pianista Herbie Hancock, Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO nos insta a “seguir tocando, seguir innovando y teniendo en el corazón a los demás. “…

(Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay )

3/El programa virtual global cómo se realizó según Jazzday.com. Debido a la actual pandemia de COVID-19, la novena celebración mundial anual del Día Internacional del Jazz pasó a un formato virtual para 2020 en lugar de tener lugar como se había planeado previamente en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y otros lugares del mundo el 30 de abril.

El Día Internacional del Jazz 2020 tubo lugar on line y es organizado por Herbie Hancock. La pieza central del día fue un concierto global virtual con artistas de todo el mundo, transmitido en vivo por jazzday.com. El concierto comenzó a las 15h00 hora del este de los EE. UU. (19:00 UTC) y contó con actuaciones de Marcus Miller, Lang Lang, Charlie Puth, Cécile McLorin Salvant, John McLaughlin, Dianne Reeves, Dee Dee Bridgewater, Sibongile Khumalo, Alune Wade, John Beasley, Ben Williams, Lizz Wright, John Scofield, Igor Butman, Evgeny Pobozhiy, Youn Sun Nah, A Bu, Jane Monheit y Joey DeFrancesco, entre otros.

Antes del Concierto Global virtual, hubo una serie gratuita de clases magistrales educativas, actividades para niños y debates a través de una conferencia web con educadores de renombre y artistas de jazz, transmitidos en vivo a través de jazzday.com.

4/El calendario pedagógico para la divulgacion global del Jazz. Calendario de clases magistrales gratuitas, actividades infantiles y paneles de discusión:

Idioma Formato Artista EE. UU. ET

Clase magistral china A Bu 06h00

Clase magistral española Danilo Pérez 11h00

Clase magistral rusa Igor Butman 11h30

Actividad infantil francesa Dee Dee Bridgewater 12h00

Inglés Actividad infantil Oran Etkin 12h30

Clase magistral árabe Tarek Yamani 13h00

Panel inglés Nate Chinen, Sibongile Khumalo,

Marcus Miller 13h30

Clase magistral inglesa Lwanda Gogwana 14h00

El programa también incluyó un panel organizado por Nate Chinen, Director de Contenido Editorial de WBGO y principal colaborador de jazz de NPR Music, que abordó cómo el Día Internacional del Jazz y el arte en general pueden ser una respuesta relevante al aislamiento social precipitado por la corriente. crisis de salud pública. El panel contó con artistas participantes, incluido el bajista y compositor galardonado con el Grammy Marcus Miller y el legendario vocalista sudafricano Sibongile Khumalo. Una audiencia en vivo pudo enviar preguntas durante toda la sesión. NPR fue el an