Día Internacional del Lobo: datos y curiosidades sobre este majestuoso animal

  • Hoy
Día Internacional del Lobo: datos y curiosidades sobre este majestuoso animal

Este 13 de agosto se celebra el Día Internacional del Lobo, una fecha dedicada a crear conciencia sobre la importancia ecológica de este depredador tope y a promover su conservación. Aunque a menudo temido o malinterpretado, el lobo desempeña un papel crucial en el equilibrio de los ecosistemas.

¿Por qué se celebra este día?

El objetivo principal es visibilizar las amenazas que enfrentan los lobos —como la caza, la pérdida de hábitat y los conflictos con humanos— y destacar su valor ecológico.

En el mundo existen dos especies principales: el lobo gris (Canis lupus) y el lobo rojo (Canis rufus), con más de 40 subespecies reconocidas.

Curiosidades que quizás no sabías

No aúllan a la luna: Aunque el mito persiste, los lobos aúllan para comunicarse, marcar territorio o reunir a la manada, sin relación directa con la fase lunar.

Jerarquía social: Las manadas están lideradas por una pareja alfa. Solo ellos se reproducen, y todos los miembros colaboran en la crianza de las crías.

Aullidos únicos: Cada lobo tiene un aullido distinto, como una huella vocal que permite identificarlo dentro de la manada.

Distribución global: Habitan principalmente en el hemisferio norte, desde Alaska hasta Europa del Este. Prefieren zonas con baja densidad humana y abundante presa.

Lobo gris mexicano: Es la subespecie más pequeña del lobo gris. Su pelaje es café grisáceo y amarillento, y está en peligro de extinción.

Conservación urgente

En países como México y Estados Unidos, los lobos estuvieron al borde de la extinción. Gracias a programas de conservación y reintroducción, algunas poblaciones han comenzado a recuperarse. Sin embargo, el trabajo está lejos de terminar.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Día Internacional del Lobo: datos y curiosidades sobre este majestuoso animal
Día Internacional del Lobo: datos y curiosidades sobre este majestuoso animal
12 agosto, 2025
5 curiosidades que hacen de julio un mes único
5 curiosidades que hacen de julio un mes único
29 junio, 2025
¿Qué son las tapas y por qué tienen su propio día? Origen y curiosidades  
¿Qué son las tapas y por qué tienen su propio día? Origen y curiosidades  
16 junio, 2025
La papa no es solo para freírla: beneficios, curiosidades y recetas rápidas
La papa no es solo para freírla: beneficios, curiosidades y recetas rápidas
30 mayo, 2025
Octubre: cinco curiosidades del mes que seguro no conocías
Octubre: cinco curiosidades del mes que seguro no conocías
1 octubre, 2023

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Incienso encubridor

Incienso encubridor

La moniliasis del cacao

La moniliasis del cacao

Límites saludables: prevención y autocuidado

Límites saludables: prevención y autocuidado

El “raro” poder de las “tierras raras”

El “raro” poder de las “tierras raras”

El servidor público en República Dominicana

El servidor público en República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo