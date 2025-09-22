Día Internacional del Mimo: origen y curiosidades  

Día Internacional del Mimo: origen y curiosidades  

Hoy, 22 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Mimo, un arte que habla sin palabras y transmite emociones universales con un solo gesto.

La iniciativa de celebrar el Día Internacional del Mimo surgió del actor y mimo francés Jean Bernard Laclotte, quien propuso festejar este arte cada 22 de septiembre en conmemoración a la muerte de Marcel Marceau.

Aunque se desconoce la fecha oficial en la que se instituyó esta celebración, las fuentes nos hacen ver que dicho día comenzó a festejarse en el año 2011, con la participaron de diversos países del mundo, entre ellos: Francia, España, Argentina, Venezuela, México, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Chile, Estados Unidos, Uruguay y Perú.

Es importante señalar que Laclotte es un actor, mimo, director teatral y profesor de expresión corporal que estudio con Marceau y tiene participación activa durante el Día Internacional del Mimo. Durante las festividades es posible disfrutar de sus presentaciones, así como de otras diversas actividades destinadas al disfrute de este arte silente.

¿Qué son los mimos?

Según el portal internacional, los mimos son actores que, sin utilizar palabras, representan historias por medio de movimientos, gestos y expresión corporal. Su origen proviene de la antigua Grecia donde se realizaban obras de distintos géneros.

Este arte se iría expandiendo paulatinamente a otras regiones como Sicilia, Roma y Alejandría, entre otros, evolucionando con el correr del tiempo.

Fue conservado por compañías ambulantes en la Europa medieval, resurgiendo con la Commedia dell’ Arte (teatro popular nacido en Italia, siglos XVI-XIX). Luego continuaría su desarrollo con representantes como: Jean-GaspardDeburau, Jacques Copeau, ÈtienneDecroux, Jacques Lecoq y Marcel Marceau. Cada uno agregando elementos distintivos a este arte.

