Día Internacional del Sudoku: origen y curiosidades de este pasatiempo    

El Día Internacional del Sudoku se celebra anualmente el 9 de septiembre. Esta fecha, que coincide con la disposición numérica del famoso juego, es un homenaje a uno de los pasatiempos más populares del mundo.

Origen

El Sudoku es un juego de lógica que consiste en llenar una cuadrícula de 9 × 9 con números del 1 al 9. La cuadrícula se divide en nueve subcuadrículas de 3 × 3, y el objetivo es que cada fila, columna y subcuadrícula contenga todos los dígitos del 1 al 9 sin repeticiones. Nacido en Japón a partir de un juego de origen suizo, el Sudoku ha capturado la imaginación de las personas desde su primera publicación en revistas y periódicos.

El Sudoku moderno tiene su origen en 1979, cuando el arquitecto estadounidense Howard Garns creó un rompecabezas que lo denominaría Number Place. Sin embargo, fue en Japón donde el juego cobró popularidad, tomando el nombre de Sudoku que significa ‘número único’. En los años 2000, el Sudoku llegó a ser un fenómeno global, impulsado en gran parte por su inclusión en los periódicos de todo el mundo.

Curiosidades