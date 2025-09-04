Día Internacional del Taekwondo: los dominicanos más destacados en este deporte

El 4 de septiembre es el Día internacional del Taekwondo, una celebración establecida por la Federación Mundial de Taekwondo (World Taekwondo) en 2006.

La elección de la fecha fue por que el 4 de septiembre de 1994 el Comité Olímpico Internacional, decidió en su sesión de París, incluir al taekwondo como deporte olímpico oficial.

Taekwondo es ha convertido en una de las disciplinas más celebradas en República Dominicana y conozcamos algunos de los atletas más destacados.

Gabriel Mercedes

Gabriel Mercedes es considerado uno de los mejores taekwondistas dominicanos de todos los tiempos.

Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano entre los años 2004 y 2012, obteniendo una medalla de plata en la edición de Pekín 2008 en la categoría de –58 kg. En los Juegos Panamericanos consiguió tres medallas entre los años 2003 y 2011.

Ganó dos medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo en los años 1999 y 2011, y dos medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo en los años 2004 y 2006.

Luisito Pie

Luisito Pie ha sido uno de los más destacados atletas del deporte dominicano. Participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, obteniendo una medalla de bronce en la categoría de –58 kg.

Consiguió una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 2015.

Ganó dos medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo, en los años 2014 y 2018.

Bernardo Pie

Hermano de Luisito Pie, ha tenido una exitosa carrera con importantes logros en el continente americano.

Ganó dos medallas en los Juegos Panamericanos, en los años 2019 y 2023, y cinco medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo entre los años 2014 y 2024

Representó a la República Dominicana en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Katherine Rodríguez

Una de las atletas femeninas más exitosas en la historia del taekwondo dominicano.

Ganó dos medallas en los Juegos Panamericanos, en los años 2011 y 2023, y cinco medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo entre los años 2012 y 2022