Día Internacional sin Dietas: ¿por qué se celebra y qué tiene que ver contigo?

Que una dieta no ponga en riesgo tu salud. Foto de referencia.

¿Alguna vez te has sentido juzgado por tu físico? Tal vez por ser muy delgado, tener una contextura diferente o simplemente no encajar en los estándares que impone la sociedad. Comentarios como “¿y la dieta para cuándo?” o “ponte a comer que la brisa te lleva” pueden parecer inofensivos, pero muchas veces dejan huellas profundas.

En medio de esas presiones nace el Día Internacional sin Dietas, una fecha para promover la aceptación corporal, cuestionar los estereotipos de belleza y generar conciencia sobre los riesgos que pueden implicar las dietas extremas o los tratamientos sin supervisión médica.

Según el portal Día Internacional De, esta efeméride nació en 1992 gracias a la feminista británica Mary Evans Young, quien emprendió una lucha contra las industrias que promueven productos dietéticos sin respaldo científico.

Evans también se convirtió en una voz importante contra los trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia, ayudando a visibilizar cómo estas condiciones afectan a personas de todo el mundo. Con el tiempo, su causa fue adoptada por movimientos feministas en varios países, consolidando el 6 de mayo como una jornada internacional de reflexión y aceptación corporal.

Foto/Shutterstock

¿Y qué tiene que ver contigo?

La sociedad actual impone estándares de belleza que muchas veces resultan inalcanzables, tanto para mujeres como para hombres. Esta presión constante puede llevar a tomar decisiones impulsadas más por la estética que por la salud. Por eso, es esencial recordar que el autocuidado no debe significar sacrificio extremo ni poner en peligro el bienestar físico o mental.

La belleza no tiene una sola forma. Las imágenes que vemos en redes sociales suelen estar editadas o filtradas, presentando realidades que no siempre son honestas. No pongas tu vida en riesgo por encajar en un molde.

También puede leer: Día Mundial del Asma: síntomas, tratamiento y cifras que debes conocer

El National Institute of Health (NIH) advierte que algunas dietas de moda no son saludables y pueden carecer de los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita. “Si pierde más de 3 libras (casi 1½ kilos) a la semana por varias semanas, puede aumentar la posibilidad de que desarrolle cálculos biliares. Además, si sigue una dieta de menos de 800 calorías al día por largo tiempo, puede llegar a tener problemas graves del corazón”, explica el instituto.

Recordar que cada cuerpo es distinto, y que cuidarse debe partir del amor propio y no de la presión social, es parte del mensaje de este día. Porque el respeto comienza con uno mismo, y la salud no debería depender de un número en la balanza.

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd