Hay quienes no están acostumbrados a la calvicie y, por lo tanto, buscan mantener el pelo que les queda de alguna manera

Lo que antes era motivo de burla o complejo se ha convertido en una marca de orgullo y estilo. Cada 7 de octubre, el Día Mundial de los Calvos rinde homenaje a quienes lucen su cabeza rapada o sin cabello con naturalidad.

Esta jornada, impulsada hace más de dos décadas, nació con el propósito de revalorizar la imagen masculina y femenina sin estigmas, reivindicando que la belleza no depende del cabello.

En distintas partes del mundo, celebraciones, campañas y mensajes de autoestima invitan a aceptar la calvicie como una expresión más de identidad y libertad personal.

La ciencia de la calvicie

De acuerdo con la Clínica Mayo, la alopecia o pérdida del cabello puede estar relacionada por factores hormonales, por afecciones de salud o como una simple etapa de envejecimiento del cuerpo.

Sin embargo, la razón por la que se presenta en la mayoría de las personas que la padece es la herencia genética.

“Por lo general, la calvicie alude a la caída del cabello excesiva del cuero cabelludo. La causa más común de la calvicie es el factor hereditario junto con la edad. Algunas personas prefieren dejar que la calvicie siga su curso sin tratarla ni intentar ocultarla. Otras pueden taparla con peinados, maquillaje, sombreros o bufandas. Y otros eligen uno de los tratamientos disponibles para prevenir una mayor pérdida de cabello o restaurar el crecimiento”, explicaron los expertos de la Clínica.

En ese sentido, el dermatólogo Lucas Ponti (MN 130388) le había explicado a Infobae: “Es totalmente esperable que se caigan entre 100 y 150 cabellos por día. Recordemos que somos animales yhay ciclos en donde el cabello se va cayendo, como cuando cambiamos de estación. Es importante cuidar el cuero cabelludo porque es parte de todo el cuidado capilar. Pero si la caída es mayor o empezamos a ver zonas blancas del cuero cabelludo, es necesario consultar con un especialista”.

Cada 7 de octubre se recuerda el Día Mundial de los Calvos, una fecha nacida para derribar prejuicios y reconocer la calvicie como una expresión natural, libre de estigmas y digna de orgullo. (Freepik)



Origen de una fecha que promueve la aceptación

El Día Mundial de los Calvos se celebra cada 7 de octubre desde inicios de los años 2000. Aunque no existe un registro oficial sobre su creador, el propósito fue claro desde el principio: celebrar a las personas que han perdido el cabello por causas naturales, genéticas o médicas, y promover una visión positiva sobre esta característica física.

La fecha surgió como respuesta a los estereotipos que durante décadas asociaron la calvicie con la vejez, la pérdida de atractivo o la inseguridad. Con el tiempo, y gracias a figuras públicas que decidieron mostrarse sin complejos, la percepción cambió. Hoy, la cabeza rapada se asocia con elegancia, confianza y autenticidad.

Artistas, deportistas y actores se suman cada año a esta efeméride para reforzar el mensaje de que la belleza no depende de la cantidad de cabello, sino de la actitud con la que se asume. En redes sociales, las etiquetas alusivas al día se multiplican con fotografías, frases motivadoras y muestras de humor que celebran la diversidad estética.De estigma a símbolo de estilo y seguridad.

Desde los primeros años del siglo XXI, el Día Mundial de los Calvos busca transformar los estereotipos y celebrar la autenticidad de quienes muestran su cabeza rapada sin temor ni vergüenza. (Freepik)







