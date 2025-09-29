Cada 29 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Corazón, una fecha clave para reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro motor vital.

En Gold’s Gym, el bienestar integral comienza con un corazón fuerte, y la ciencia lo respalda.

Según el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI, NIH) de Estados Unidos, la actividad física regular es uno de los pilares fundamentales para la salud cardiovascular. Sus estudios demuestran que el ejercicio:

Mejora la función cardíaca y respiratoria

Aumenta el VO₂ max, optimizando la eficiencia del corazón al bombear sangre.

Reduce la frecuencia cardíaca en reposo y la presión arterial.

Mejora la función endotelial, favoreciendo una circulación más saludable.

Reduce factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares

Disminuye la presión arterial sistólica y diastólica.

Eleva el colesterol HDL (el “bueno”) y reduce los triglicéridos.

Ayuda a controlar el peso corporal y disminuye la grasa abdominal, clave para prevenir enfermedades cardíacas.

Corazón. Fuente externa

Previene enfermedades como la cardiopatía isquémica

El ejercicio moderado y vigoroso reduce el riesgo de acumulación de placa en las arterias coronarias, previniendo ataques cardíacos

Lecciones del deporte

La importancia de cuidar el corazón no es exclusiva de quienes tienen problemas de salud. Deportistas de élite también pueden enfrentarse a desafíos cardíacos, como lo demostró el futbolista danés Christian Eriksen, quien sufrió un paro cardíaco en pleno partido de la Eurocopa 2021.

Gracias a la rápida asistencia, Eriksen se recuperó y, tras implantarle un desfibrilador, pudo volver a jugar. Su caso se convirtió en un ejemplo de superación y destacó la necesidad de estar conscientes sobre nuestra salud cardíaca, incluso cuando estamos en la mejor forma.

El compromiso con la salud cardiovascular

Fomentar un estilo de vida activo es el pilar de un bienestar integral. En este sentido, centros de entrenamiento como Gold’s Gym promueven la actividad física como un componente esencial para la longevidad.

Sus programas están diseñados para mejorar la salud cardiovascular de sus miembros, apoyándolos en el camino hacia un corazón más fuerte y una vida más saludable.

Este 29 de septiembre, súmate al movimiento por un corazón sano. Porque en Gold’s Gym, tu salud es nuestra meta.

Fuente: Comstat Rowland Comunicaciones Estratégicas Integrales