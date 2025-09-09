Día Mundial de la Agricultura: denuncia sobre la caída de la producción y el aumento de precios en RD

La conmemoración del Día Mundial de la Agricultura encuentra a la República Dominicana atravesando lo que el exsenador Adriano Sánchez Roa calificó como “la crisis más profunda de su historia en el sector agropecuario, marcada por fuertes alzas en los precios de los alimentos, importaciones desmedidas y la quiebra de miles de productores”.

El titular agropecuario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) criticó que las autoridades intenten ocultar la caída de la producción nacional al incluir las importaciones dentro de las cifras oficiales, creando así una “falsa percepción de éxito agropecuario”.

Sánchez Roa recordó que, bajo los gobiernos del PLD y con las Visitas Sorpresa del expresidente Danilo Medina, la autosuficiencia alimentaria se elevó a un 90.2%. Sin embargo, actualmente esa cifra ha descendido a 72%, lo que obliga a importar el 28% de los alimentos que consume la población.

El exadministrador del Banco Agrícola calificó la fecha como un “Día Mundial de la Agricultura negro”, debido a que las importaciones agroalimentarias superan a las exportaciones en US$1,992 millones anuales, mientras consumidores y productores resultan igualmente afectados.

Adriano Sánchez Roa.

Asimismo, denunció el abandono del campo, reflejado en la existencia de 612 áreas sin técnicos ni asistencia, la preparación de apenas el 30% de la tierra requerida, la escasez extrema de semillas y materiales de siembra, deficiencias en sanidad animal y vegetal, y políticas agropecuarias que consideró equivocadas o incapaces.

Sánchez Roa sostuvo que la falta de producción ha provocado un incremento sostenido en los precios de los alimentos. Citó como ejemplo el aumento de algunos productos entre 2020 y 2025:

Pollo: de RD$44 a RD$110 la libra.

Arroz: de RD$21.10 a RD$45.50.

Habichuelas: de RD$50 a RD$90.10.

Aceite (128 oz): de RD$262 a RD$794.95.

Yuca: de RD$9.50 a RD$19.95 la libra.

En cuanto a las exportaciones, indicó que el sector bananero cayó un 44%, al pasar de US$363 millones en 2020 a US$202.7 millones en 2024. Agregó que, en los últimos cinco años, el país ha tenido que importar US$1,450 millones en carne de cerdo.