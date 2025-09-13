Día Mundial de la Arepa: la historia detrás de este delicioso plato latino y las mejores recetas para recrear

Más que un simple plato, la arepa es un símbolo de raíces y tradiciones latinas que evoluciona con cada relleno (Getty)

Este sábado 13 de septiembre es el Día Mundial de la Arepa, una jornada promovida para rendir homenaje a un alimento que ha trascendido fronteras y culturas. Esta efeméride no solo celebra una delicia culinaria, sino que también sirve como un puente que conecta raíces y tradiciones latinas.

Es que este pan blanco y redondo, hecho de harina de maíz, ha evolucionado para ser mucho más que un simple plato. Su versatilidad es innegable: en algunos países de Latinoamérica se dice que su sabor cambia según el relleno que se le ponga. En ese sentido, desde carnes hasta legumbres guisadas, las opciones son prácticamente infinitas. En ese sentido, surge una pregunta: ¿de dónde proviene realmente esta receta?

La disputa sobre el origen de la arepa ha sido un tema candente entre Colombia y Venezuela durante años. Aunque ambos países comparten una historia y una vez estuvieron unidos bajo la Gran Colombia, no han llegado a un acuerdo sobre el nacimiento de este popular platillo. Sin embargo, hay diferencias notables entre las versiones de cada país. En Colombia, las arepas son más anchas y planas, mientras que en Venezuela son más pequeñas y gruesas, ideales para rellenar.

La arepa es un plato que conecta tradiciones latinas y trasciende fronteras (Getty)

El exilio venezolano durante regímenes dictatoriales ha jugado un papel crucial en la internacionalización de la arepa. Se cree que esta emigración ha introducido a este plato en diferentes culturas, adaptándola y fusionándola según el país de acogida. Es así que, a pesar de las diferencias y debates, lo que es innegable es la rica historia y significado cultural de este alimento.

Con todo, los registros históricos indican que la arepa es un plato de los pueblos originarios. Cuando los europeos llegaron al continente en el siglo XV, no solo descubrieron este alimento, sino también todo el proceso para su elaboración. Se cree que la palabra “arepa” proviene del lenguaje de los indígenas de ciertas regiones de Venezuela, que usaban un término similar para referirse a los panes de maíz cocidos en planchas de barro.

¿Esto significa que la arepa pertenece a Venezuela? No necesariamente. Se cree que aquellas comunidades estaban profundamente interconectadas y compartían alimentos y hábitos. Además, hay registros de visitantes del siglo XVI que mencionan haber visto y probado este plato tanto en Venezuela como en Colombia.

Colombia tiene más de 60 tipos de arepas, reflejando la rica diversidad gastronómica del país (Pixabay)

Lo cierto es que la arepa es más antigua que muchas de las naciones actuales del continente, y su existencia en las sociedades originarias precede a la llegada de los europeos. Por caso, en Colombia existen más de 60 tipos de arepas, incluyendo variantes hechas de yuca, arracacha, arroz y trigo.

A pesar de que solo Venezuela y Colombia discuten su origen, se cree que la arepa es un elemento común en todo el continente, con diferentes nombres según el país. Sin embargo, uno de los rasgos que la hacen tan especial y aclamada es su capacidad de adaptarse y encajar con autenticidad en cualquier lugar.

La arepa es sinónimo de cultura, identidad y patriotismo. Representa hogar, familia y esfuerzo diario. Es una embajadora que viaja por el mundo, recordando el valor de culturas que alguna vez fueron una sola. En reuniones familiares o en mesas llenas de deliciosos rellenos, la arepa conquista paladares y corazones por igual. Es más que un alimento; es un símbolo de unidad y tradición.

Recetas de arepas para disfrutar en casa

Arepas de pollo, por Eli Aguilar (@eliglutenfree, en Instagram)

Al ser de harina de maíz, las arepas son aptas para celíacos (Eli Aguilar)

Ingredientes

-Una taza de harina de maíz para arepas.

-Una taza y media de agua.

-Sal.

Para el relleno:

-Pollo cocido desmenuzado.

-Mayonesa.

-Tomates cherry cortados.

-Lechuga cortada chica.

-Sal y pimienta.

Para la masa, en un bol poner la harina, la sal y el agua. Mezclar hasta obtener una masa pastosa. Dejar reposar unos 5 minutos. Luego armar bolitas y aplanarlas para que queden de unos 10 centímetros de diámetro. Cocinar en una plancha o sartén bien caliente con un chorrito de aceite, 5 minutos de cada lado. Mezclar todos los ingredientes del relleno y rellenar las arepas.

Pizzarepitas, por Juli Parrondo (@mamialhorno)

La versatilidad de la arepa es innegable, al ser un plato que varía su sabor con cada relleno que se le añade (Juli Parrondo)

-400 gramos de harina de maíz precocida.

-500 mililitros de agua tibia.

-Una cucharadita de sal.

-Una cucharada de aceite.

-Espinaca.

-Cebolla caramelizada.

-Champiñones salteados.

Mezclar la harina con la sal. Agregar el aceite (opcional). Incorporar poco a poco el agua mientras se mezclan bien todos los ingredientes. Una vez formada la masa, dividirla en bollos iguales y estirar formando pizzetas. En una sartén precalentada con un poco de aceite de oliva, colocar una pizzeta. Una vez dorada de un lado, darle la vuelta.

Salsa de tomate:

-Cebolla y ajo rehogados.

-Tomates cherry.

-Tomates triturados.

-Condimentos y hierbas al gusto.

-Gotas de aceite de oliva extra virgen al final.

Rehogar la cebolla y el ajo, agregar tomate cherry y cocinar hasta que exploten. Sumar tomates triturados, condimentos y hierbas y una vez lista apagar el fuego y coronar con aceite de oliva. Para la cubierta, agregar espinaca, cebolla caramelizada y champiñones salteados.

Arepas “rompe colchón”, por Víctor García (@elgordococina)

Desde Venezuela, la arepa se expandió hacia parte del continente (El gordo cocina)

“Es una preparación muy típica de las costas venezolanas y se dice que es afrodisíaca”, introdujo el chef.

Ingredientes:

-Media taza de agua.

-Sal.

-Media taza de harina para arepas.

-Langostinos.

-Tubos de calamar.

-Jugo de lima.

-Puré de tomate.

Mezclar y disolver el agua, la sal y la harina. Como la masa absorbe mucho líquido, no hay que colocar toda la harina de golpe y siempre hay que tener un excedente de agua disponible. Una vez que está lista, amasamos en forma de bolita y aplastamos levemente con las dos palmas de la mano para que se forme la arepa. Cocinar las arepas en una plancha y buscar que quede bien crocante, pero sin quemarse. Cuando estén listas, cubrirlas con un repasador para que se mantenga el calor mientras hacemos el relleno.

Para el relleno, hervir agua en una olla grande. Poner los langostinos y los tubos de calamar cortados en rodajas finitas. Cocinar durante al menos 5 minutos. Una vez que está listo, dejar enfriar, agregarle lima, sal y puré de tomate. Dejar reposar en la heladera. Cortar las arepas por el medio, como si fuese un “bolsillo” y poner el relleno.

Arepa de cordero braseado, por Danilo Ferraz, chef de Mil y Pico.

Viajando por el mundo, la arepa se ha convertido en embajadora de culturas que alguna vez compartieron raíces (Danilo Ferraz)

Ingredientes

Para 4 unidades

-200 gramos de carne de cordero.

-Una zanahoria.

-Un puerro.

-Un apio.

-Dos dientes de ajo.

-Tomate concentrado en lata.

-Un vaso de vino Malbec.

-500 mililitros de caldo de verduras.

Para el pico de gallo:

-Un tomate.

-Media cebolla morada.

-Un jalapeño.

-Un cuarto de atado de cilantro.

-Un pote pequeño de yogurt natural.

Hojas de menta.

-Un limón

Cortar la zanahoria en dados, el puerro en trozos pequeños, el apio en rodajas y el ajo por la mitad. Sellar el cordero y reservar. En la misma fuente, sellar los vegetales, correrlos a un lado y cocinar el concentrado de tomate. Sumar el cordero y desglasar con el vino. Agregar el caldo, tapar con papel de aluminio y colocar en horno a baja temperatura durante al menos 2 horas. Retirar la carne y colar, descartando los vegetales. Enfriar la carne dentro del caldo y desmechar. Para el pico de gallo, picar finamente los ingredientes, sumar el yogurt y el jugo de limón e integrar.

