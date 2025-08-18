Día Mundial de la Ayuda Humanitaria: el gesto más poderoso que une al mundo  

El 19 de agosto, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria rinde homenaje a los trabajadores humanitarios que han perdido la vida o han resultado heridos mientras ayudaban a otros. También reconoce los esfuerzos de quienes siguen proporcionando ayuda, salud y atención vital a quienes lo necesitan.

¿Por qué se celebra el 19 de agosto?

El 19 de agosto de 2003, tuvo lugar un atentado terrorista con un coche bomba en el hotel Canal de Bagdad, en Irak. Murieron 22 trabajadores humanitarios, entre ellos el Representante Especial del Secretario General de la ONU para Iraq, Sergio Vieira de Mello, y resultaron heridas cerca de 100 personas.

Cinco años más tarde, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución que designaba el 19 de agosto como Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.

Cada año, este día internacional cada año se centra en un tema diferente y reúne a socios de todo el sistema humanitario para abogar por la supervivencia, el bienestar y la dignidad de las personas afectadas por las crisis y por la seguridad de los trabajadores humanitarios.

Organizado anualmente por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria muestra la importancia, la eficacia y el impacto positivo del trabajo humanitario.

La financiación de la ayuda humanitaria

El Global Humanitarian Overview 2024 (GHO) -que engloba las necesidades humanitarias de todo el mundo, incluidos los países donde trabaja ACNUR- requiere más de 47.000 millones de dólares para ayudar a casi 190 millones de personas en 72 países. Las mayores necesidades se concentran en el Medio Oriente y África del Norte (15.900 millones de dólares), especialmente por las crisis en los Territorios Palestinos Ocupados y Líbano. En África Oriental y Meridional, la situación en Sudán eleva los requerimientos a casi 12.000 millones de dólares, mientras que África Occidental y Central necesita 7.600 millones de dólares, destacando Chad por la llegada de refugiados sudaneses.

Asia y el Pacífico requieren 5.100 millones de dólares, con un aumento notable en Myanmar. Europa, centrada en Ucrania, necesita 3.300 millones, y América Latina y el Caribe, incluyendo un llamado urgente para Haití, requiere 3.600 millones.

Aunque se asistirá a más personas que en 2024, muchas de estas ayudas responden a emergencias temporales o desastres. Siete planes urgentes vinculados a choques climáticos, con duración de tres a siete meses, representan el 16 % de los beneficiarios, lo que reduce el coste total por persona del Plan de Acción Global 2025. Uno de los aspectos más preocupantes es que, mientras las necesidades humanitarias crecen exponencialmente, los recursos disponibles no han seguido el mismo ritmo. La financiación para ACNUR se mantiene a niveles similares a los de 2015 pese a que el número de personas desplazadas casi se ha duplicado.

Por eso, es tan importante la ayuda de todos para que la asistencia humanitaria no cese en los países que más la necesitan. Millones de personas que sin esa ayuda no podrían sobrevivir.